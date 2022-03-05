https://ria.ru/20220305/samolety-1776823422.html

В районе Житомира сбили четыре украинских штурмовика Су-27

В районе Житомира сбили четыре украинских штурмовика Су-27 - РИА Новости, 05.03.2022

В районе Житомира сбили четыре украинских штурмовика Су-27

ВКС РФ сбили в воздушном бою в районе Житомира четыре штурмовика Су-27 Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:24

2022-03-05T19:24

2022-03-05T22:11

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

в мире

су-27

обострение ситуации в днр и лнр

житомир

нежин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВКС РФ сбили в воздушном бою в районе Житомира четыре штурмовика Су-27 Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25. Также войсками ПВО уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - сказал генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, су-27, житомир, нежин, ввс украины, вооруженные силы украины, су-25, ми-8