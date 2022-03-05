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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В районе Житомира сбили четыре украинских штурмовика Су-27
В районе Житомира сбили четыре украинских штурмовика Су-27 - РИА Новости, 05.03.2022
В районе Житомира сбили четыре украинских штурмовика Су-27
ВКС РФ сбили в воздушном бою в районе Житомира четыре штурмовика Су-27 Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:24
2022-03-05T22:11
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
су-27
обострение ситуации в днр и лнр
житомир
нежин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВКС РФ сбили в воздушном бою в районе Житомира четыре штурмовика Су-27 Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25. Также войсками ПВО уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - сказал генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, су-27, житомир, нежин, ввс украины, вооруженные силы украины, су-25, ми-8
19:24 05.03.2022 (обновлено: 22:11 05.03.2022)
 
В районе Житомира сбили четыре украинских штурмовика Су-27

Минобороны: в районе Житомира ВКС России сбили четыре украинских штурмовика Су-27

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВКС РФ сбили в воздушном бою в районе Житомира четыре штурмовика Су-27 Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25. Также войсками ПВО уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - сказал генерал.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ миреСу-27ЖитомирНежинВВС УкраиныВооруженные силы УкраиныСу-25Ми-8
 
 
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