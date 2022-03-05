https://ria.ru/20220305/samolety-1776823422.html
В районе Житомира сбили четыре украинских штурмовика Су-27
В районе Житомира сбили четыре украинских штурмовика Су-27 - РИА Новости, 05.03.2022
В районе Житомира сбили четыре украинских штурмовика Су-27
ВКС РФ сбили в воздушном бою в районе Житомира четыре штурмовика Су-27 Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:24
2022-03-05T19:24
2022-03-05T22:11
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
су-27
обострение ситуации в днр и лнр
житомир
нежин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВКС РФ сбили в воздушном бою в районе Житомира четыре штурмовика Су-27 Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25. Также войсками ПВО уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - сказал генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, су-27, житомир, нежин, ввс украины, вооруженные силы украины, су-25, ми-8
19:24 05.03.2022 (обновлено: 22:11 05.03.2022)
В районе Житомира сбили четыре украинских штурмовика Су-27
Минобороны: в районе Житомира ВКС России сбили четыре украинских штурмовика Су-27