https://ria.ru/20220305/rzhd-1776738449.html

РЖД организуют дополнительные места в поездах с юга России на праздниках

РЖД организуют дополнительные места в поездах с юга России на праздниках - РИА Новости, 05.03.2022

РЖД организуют дополнительные места в поездах с юга России на праздниках

РЖД на праздничные дни марта планируют организовать около четырех тысяч дополнительных мест в поездах с Черноморского побережья, сообщает компания. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:08

2022-03-05T17:08

2022-03-05T17:08

туризм

новороссийск

россия

анапа

ржд

telegram (приложение)

адлер

роза хутор

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. РЖД на праздничные дни марта планируют организовать около четырех тысяч дополнительных мест в поездах с Черноморского побережья, сообщает компания.По данным РЖД, спрос пассажиров на перевозки из городов юга России удовлетворяется в полном объеме."Сегодня предоставили почти 1600 дополнительных мест в поездах из Анапы, Новороссийска и Адлера. На праздниках планируем организовать еще около четырех тысяч", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале холдинга."При необходимости готовы увеличить и этот объем. Резервный подвижной состав имеется", — уточняет компания. Билеты оперативно появляются в продаже по мере назначения поездов, цены на них фиксированные.В четверг холдинг отметил, что РЖД организовали 50 дополнительных составов на праздничные дни марта, 20 из которых — в сообщении с югом России (Анапа, Адлер, Новороссийск). Остальные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Липецком, Казанью, Ростовом-на-Дону и курортом "Роза Хутор" и другими городами.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/polety-1776644057.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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