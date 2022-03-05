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Туризм
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РЖД организуют дополнительные места в поездах с юга России на праздниках
РЖД организуют дополнительные места в поездах с юга России на праздниках - РИА Новости, 05.03.2022
РЖД организуют дополнительные места в поездах с юга России на праздниках
РЖД на праздничные дни марта планируют организовать около четырех тысяч дополнительных мест в поездах с Черноморского побережья, сообщает компания. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:08
2022-03-05T17:08
туризм
новороссийск
россия
анапа
ржд
telegram (приложение)
адлер
роза хутор
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. РЖД на праздничные дни марта планируют организовать около четырех тысяч дополнительных мест в поездах с Черноморского побережья, сообщает компания.По данным РЖД, спрос пассажиров на перевозки из городов юга России удовлетворяется в полном объеме."Сегодня предоставили почти 1600 дополнительных мест в поездах из Анапы, Новороссийска и Адлера. На праздниках планируем организовать еще около четырех тысяч", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале холдинга."При необходимости готовы увеличить и этот объем. Резервный подвижной состав имеется", — уточняет компания. Билеты оперативно появляются в продаже по мере назначения поездов, цены на них фиксированные.В четверг холдинг отметил, что РЖД организовали 50 дополнительных составов на праздничные дни марта, 20 из которых — в сообщении с югом России (Анапа, Адлер, Новороссийск). Остальные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Липецком, Казанью, Ростовом-на-Дону и курортом "Роза Хутор" и другими городами.
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/polety-1776644057.html
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новороссийск, россия, анапа, ржд, telegram (приложение), адлер, роза хутор, москва, казань, липецк, санкт-петербург, новости - туризм, курорт, пассажиры, туризм, туристы
17:08 05.03.2022
 
РЖД организуют дополнительные места в поездах с юга России на праздниках

На мартовских праздниках в поездах с юга страны появится около четырех тысяч допмест

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в одном из вагонов обновленного поезда №71/72 "Белогорье"
Пассажиры в одном из вагонов обновленного поезда №71/72 Белогорье - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. РЖД на праздничные дни марта планируют организовать около четырех тысяч дополнительных мест в поездах с Черноморского побережья, сообщает компания.
По данным РЖД, спрос пассажиров на перевозки из городов юга России удовлетворяется в полном объеме.
"Сегодня предоставили почти 1600 дополнительных мест в поездах из Анапы, Новороссийска и Адлера. На праздниках планируем организовать еще около четырех тысяч", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале холдинга.
"При необходимости готовы увеличить и этот объем. Резервный подвижной состав имеется", — уточняет компания. Билеты оперативно появляются в продаже по мере назначения поездов, цены на них фиксированные.
Женщина в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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В четверг холдинг отметил, что РЖД организовали 50 дополнительных составов на праздничные дни марта, 20 из которых — в сообщении с югом России (Анапа, Адлер, Новороссийск).
Остальные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Липецком, Казанью, Ростовом-на-Дону и курортом "Роза Хутор" и другими городами.
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