https://ria.ru/20220305/rusofobiya-1776792978.html

Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируют, заявили в МИД

Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируют, заявили в МИД - РИА Новости, 05.03.2022

Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируют, заявили в МИД

Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируются, материалы будут передаваться в компетентные органы для правовой оценки, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:22

2022-03-05T17:22

2022-03-05T17:48

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируются, материалы будут передаваться в компетентные органы для правовой оценки, заявили в МИД РФ."Обращаем пристальное внимание на беспрецедентный уровень русофобии, наблюдающийся в ряде зарубежных стран на фоне проведения специальной военной операции на Украине... Предупреждаем, что все подобные инциденты тщательно фиксируются. Соответствующие материалы будут передаваться в компетентные органы для правовой оценки, виновные – привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Также отмечается, что раскручиваемая при попустительстве либо неприкрытом одобрении властей отдельных государств кампания по дискриминации российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства уже вылилась в принимающие массовый характер откровенно агрессивные акции в отношении россиян и русскоязычных граждан."В СМИ и социальных сетях сообщалось о погромах магазинов, торгующих российской продукцией на территории Германии. В некоторых странах, в том числе в Германии, Польше, Италии зафиксированы эпизоды нападений на водителей грузового автомобильного транспорта из России и Белоруссии. Отмечались многочисленные случаи повреждений личных транспортных средств с российскими номерами. Атакам хулиганствующих молодчиков подверглись российские диппредставительства в Исландии, Ирландии, Канаде, Литве, Польше, Швеции, Эстонии", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776797602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия