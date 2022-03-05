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Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируют, заявили в МИД
Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируют, заявили в МИД - РИА Новости, 05.03.2022
Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируют, заявили в МИД
Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируются, материалы будут передаваться в компетентные органы для правовой оценки, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:22
2022-03-05T17:48
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируются, материалы будут передаваться в компетентные органы для правовой оценки, заявили в МИД РФ."Обращаем пристальное внимание на беспрецедентный уровень русофобии, наблюдающийся в ряде зарубежных стран на фоне проведения специальной военной операции на Украине... Предупреждаем, что все подобные инциденты тщательно фиксируются. Соответствующие материалы будут передаваться в компетентные органы для правовой оценки, виновные – привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Также отмечается, что раскручиваемая при попустительстве либо неприкрытом одобрении властей отдельных государств кампания по дискриминации российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства уже вылилась в принимающие массовый характер откровенно агрессивные акции в отношении россиян и русскоязычных граждан."В СМИ и социальных сетях сообщалось о погромах магазинов, торгующих российской продукцией на территории Германии. В некоторых странах, в том числе в Германии, Польше, Италии зафиксированы эпизоды нападений на водителей грузового автомобильного транспорта из России и Белоруссии. Отмечались многочисленные случаи повреждений личных транспортных средств с российскими номерами. Атакам хулиганствующих молодчиков подверглись российские диппредставительства в Исландии, Ирландии, Канаде, Литве, Польше, Швеции, Эстонии", - подчеркнули в МИД РФ.
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украина
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
17:22 05.03.2022 (обновлено: 17:48 05.03.2022)
 
Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируют, заявили в МИД

МИД заявил, что все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируют

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Все русофобские инциденты за рубежом тщательно фиксируются, материалы будут передаваться в компетентные органы для правовой оценки, заявили в МИД РФ.
"Обращаем пристальное внимание на беспрецедентный уровень русофобии, наблюдающийся в ряде зарубежных стран на фоне проведения специальной военной операции на Украине... Предупреждаем, что все подобные инциденты тщательно фиксируются. Соответствующие материалы будут передаваться в компетентные органы для правовой оценки, виновные – привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Также отмечается, что раскручиваемая при попустительстве либо неприкрытом одобрении властей отдельных государств кампания по дискриминации российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства уже вылилась в принимающие массовый характер откровенно агрессивные акции в отношении россиян и русскоязычных граждан.
"В СМИ и социальных сетях сообщалось о погромах магазинов, торгующих российской продукцией на территории Германии. В некоторых странах, в том числе в Германии, Польше, Италии зафиксированы эпизоды нападений на водителей грузового автомобильного транспорта из России и Белоруссии. Отмечались многочисленные случаи повреждений личных транспортных средств с российскими номерами. Атакам хулиганствующих молодчиков подверглись российские диппредставительства в Исландии, Ирландии, Канаде, Литве, Польше, Швеции, Эстонии", - подчеркнули в МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 17:37
МИД примет жесткие меры против Лондона из-за его санкционной истерии
 
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