https://ria.ru/20220305/rukovoditel-1776724648.html
Работа руководителя в России остается мужской, показал опрос ВЦИОМ
Работа руководителя в России остается мужской, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 05.03.2022
Работа руководителя в России остается мужской, показал опрос ВЦИОМ
Большинство (63%) работающих россиян трудятся под началом руководителя-мужчины, начальники-женщины оказались только у 31% работающих респондентов, следует из... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:14
2022-03-05T14:14
2022-03-05T15:22
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Большинство (63%) работающих россиян трудятся под началом руководителя-мужчины, начальники-женщины оказались только у 31% работающих респондентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно представленным данным совместного проекта РИА Новости и ВЦИОМ, большинство профессий в России остаются преимущественно мужскими или женскими: 71% опрошенных работают в преимущественно мужских или женских коллективах, и только 26% сообщили, что в их коллективах женщин и мужчин примерно поровну."Трудятся преимущественно в мужском коллективе 41% работающих россиян, в том числе 64% мужчин и только 15% женщин. В преимущественно женском коллективе работают 30%, в том числе 52% женщин и только 10% мужчин. 24% мужчин и 28% женщин работают в гендерно сбалансированных коллективах", - отметили во ВЦИОМ.Работа руководителя в России остается преимущественно мужской: 63% работающих россиян трудятся в коллективах, где руководитель принадлежит к "сильному полу". Под началом женщин трудится 31% работающих россиян. При этом 6% затруднились ответить на вопрос, кто у них непосредственный руководитель, это мужчина или женщина."Подчиняются мужчине-руководителю 82% опрошенных мужчин, 12% подчиняются женщинам. Среди женщин подчиняются женщинам же 54%, тогда как 42% — руководителям-мужчинам. Как правило, мужской коллектив возглавляют мужчины (в 88% случаев), женский коллектив — женщины, хотя и реже (66%). А вот гендерно сбалансированный коллектив обычно возглавляют мужчины (67%)", - пояснили во ВЦИОМ,Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220207/dokhod-1771428328.html
https://na.ria.ru/20220111/professii-1767298163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вциом, россия
14:14 05.03.2022 (обновлено: 15:22 05.03.2022)
Работа руководителя в России остается мужской, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: большинство работающих россиян трудятся под началом руководителя-мужчины
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Большинство (63%) работающих россиян трудятся под началом руководителя-мужчины, начальники-женщины оказались только у 31% работающих респондентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
Согласно представленным данным совместного проекта РИА Новости и ВЦИОМ
, большинство профессий в России
остаются преимущественно мужскими или женскими: 71% опрошенных работают в преимущественно мужских или женских коллективах, и только 26% сообщили, что в их коллективах женщин и мужчин примерно поровну.
"Трудятся преимущественно в мужском коллективе 41% работающих россиян, в том числе 64% мужчин и только 15% женщин. В преимущественно женском коллективе работают 30%, в том числе 52% женщин и только 10% мужчин. 24% мужчин и 28% женщин работают в гендерно сбалансированных коллективах", - отметили во ВЦИОМ.
Работа руководителя в России остается преимущественно мужской: 63% работающих россиян трудятся в коллективах, где руководитель принадлежит к "сильному полу". Под началом женщин трудится 31% работающих россиян. При этом 6% затруднились ответить на вопрос, кто у них непосредственный руководитель, это мужчина или женщина.
"Подчиняются мужчине-руководителю 82% опрошенных мужчин, 12% подчиняются женщинам. Среди женщин подчиняются женщинам же 54%, тогда как 42% — руководителям-мужчинам. Как правило, мужской коллектив возглавляют мужчины (в 88% случаев), женский коллектив — женщины, хотя и реже (66%). А вот гендерно сбалансированный коллектив обычно возглавляют мужчины (67%)", - пояснили во ВЦИОМ,
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.