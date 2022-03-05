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Религия
https://ria.ru/20220305/rpts-1776517094.html
"Средневековые методы". Кто стоит за атаками на РПЦ в Африке
"Средневековые методы". Кто стоит за атаками на РПЦ в Африке - РИА Новости, 05.03.2022
"Средневековые методы". Кто стоит за атаками на РПЦ в Африке
Вокруг экзархата РПЦ в Африке, созданного три месяца назад, не утихают страсти: местные верующие жалуются на нападки и притеснения со стороны Александрийской... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:00
2022-03-05T13:48
религия
феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)
александрия
москва
одесса
украинская православная церковь
московский патриархат
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Вокруг экзархата РПЦ в Африке, созданного три месяца назад, не утихают страсти: местные верующие жалуются на нападки и притеснения со стороны Александрийской церкви. О том, почему возник конфликт и как его урегулировать, — в материале РИА Новости.Повестка в судЭкзархат Русской православной церкви в Африке уже успел нажить влиятельного врага в лице Александрийской церкви, которая считает континент своим.Ее предстоятель, патриарх Феодор II, пошел на беспрецедентные меры. На церковный суд в Александрию вызвали двух священников РПЦ — иерея Георгия Максимова и протоиерея Андрея Новикова. Их обвиняют в нарушении канонов, а также незаконном переводе африканских клириков и верующих в юрисдикцию Московского патриархата.Оба объясняют, что их миссия — "продвижение Церкви на материке". "На самом деле я не получал никакой повестки, &lt;…&gt; представители Александрийского патриархата сами не верят в этот суд. &lt;…&gt; Они просто разыгрывают спектакль в СМИ в отчаянной попытке произвести впечатление на свою аудиторию", — написал священник Георгий Максимов на Facebook. И добавил, что в принципе неподсуден какой-либо другой поместной церкви.Однако это не помешало патриарху Феодору осудить русских клириков (пусть даже и заочно). Синодальный суд Александрийской церкви 24 февраля постановил лишить их сана.Глава африканского экзархата РПЦ митрополит Клинский Леонид заверил, что никаких последствий это иметь не будет — Русская православная церковь вердикт никогда не признает. "Если у патриарха Феодора есть какие-то вопросы, — добавил он, — пусть обращается непосредственно к РПЦ".Есть что терятьВ РПЦ напомнили, что поводом для образования африканского экзархата стал уход Александрии в раскол. В декабре 2019-го патриарх Феодор II признал неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Хотя годом ранее, во время визита в Одессу, он утверждал, что поддерживает лишь Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ).В итоге Москва прекратила общение с ним. А также приняла в свои ряды служителей, не согласных с решением патриарха. Феодор же назвал это "неоколониализмом" и "попыткой захвата территории".Причина стольких громких обвинений проста: после создания новой церковной структуры в Московский патриархат перешли 102 клирика восьми африканских стран. Сейчас же у митрополита Клинского Леонида их 170.Учитывая, что всего александрийских священников порядка 500, патриарху Феодору есть что терять. Поэтому он призвал греческих коллег организовать специальное совещание для обсуждения проблемы.Ничего святогоМитрополит Клинский Леонид рассказал о беспрецедентных мерах, к которым прибегли в Александрийском патриархате, чтобы заставить одну из общин в Танзании не переходить в РПЦ."Зная бедственное положение населения, местный епископ Александрийской церкви попытался подкупить прихожан, доставив в селение Сокойне мешки с мукой, чтобы верующие "одумались" и вернулись к нему", — сообщил представитель Московского патриархата в Telegram.Однако община не поддалась. Тогда епископ сменил пряник на кнут — перекрыл доступ к единственной скважине с чистой водой, которая находится на территории храма Александрийской церкви. И поставил жесткое условие: только его прихожане получат воду.Кроме того, уточнил митрополит Леонид, люди патриарха Феодора перестали помогать медикаментами двум местным тяжелобольным детям."В населенном пункте разразился настоящий гуманитарный кризис. Прихожане и жители попросили Русскую православную церковь помочь с водой, открытием медицинского пункта и общеобразовательной школы", — отметил патриарший экзарх.И подчеркнул: проблему решат. В то же время, по его словам, РПЦ не намерена "ломать устои и традиции африканских приходов". Поэтому создание экзархата "не следует называть экспансией".
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Никита Бизин
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феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), александрия, москва, одесса, украинская православная церковь, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 05.03.2022 (обновлено: 13:48 05.03.2022)
 

"Средневековые методы". Кто стоит за атаками на РПЦ в Африке

© Фото : телеграм-канал митрополита Клинского Леонида, Патриаршего Экзарха АфрикиЧлены православной общины в Танзании
Члены православной общины в Танзании - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Фото : телеграм-канал митрополита Клинского Леонида, Патриаршего Экзарха Африки
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Вокруг экзархата РПЦ в Африке, созданного три месяца назад, не утихают страсти: местные верующие жалуются на нападки и притеснения со стороны Александрийской церкви. О том, почему возник конфликт и как его урегулировать, — в материале РИА Новости.

Повестка в суд

Экзархат Русской православной церкви в Африке уже успел нажить влиятельного врага в лице Александрийской церкви, которая считает континент своим.
Ее предстоятель, патриарх Феодор II, пошел на беспрецедентные меры. На церковный суд в Александрию вызвали двух священников РПЦ — иерея Георгия Максимова и протоиерея Андрея Новикова. Их обвиняют в нарушении канонов, а также незаконном переводе африканских клириков и верующих в юрисдикцию Московского патриархата.
Оба объясняют, что их миссия — "продвижение Церкви на материке". "На самом деле я не получал никакой повестки, <…> представители Александрийского патриархата сами не верят в этот суд. <…> Они просто разыгрывают спектакль в СМИ в отчаянной попытке произвести впечатление на свою аудиторию", — написал священник Георгий Максимов на Facebook. И добавил, что в принципе неподсуден какой-либо другой поместной церкви.
CC BY-SA 4.0 / Александр Филиппов / Иерей Георгий Максимов
Иерей Георгий Максимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Александр Филиппов /
Иерей Георгий Максимов
Однако это не помешало патриарху Феодору осудить русских клириков (пусть даже и заочно). Синодальный суд Александрийской церкви 24 февраля постановил лишить их сана.
Глава африканского экзархата РПЦ митрополит Клинский Леонид заверил, что никаких последствий это иметь не будет — Русская православная церковь вердикт никогда не признает. "Если у патриарха Феодора есть какие-то вопросы, — добавил он, — пусть обращается непосредственно к РПЦ".

Есть что терять

В РПЦ напомнили, что поводом для образования африканского экзархата стал уход Александрии в раскол. В декабре 2019-го патриарх Феодор II признал неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Хотя годом ранее, во время визита в Одессу, он утверждал, что поддерживает лишь Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ).
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриархи Александрийский и всея Африки Феодор II и Московский и всея Руси Кирилл во время празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018
Патриархи Александрийский и всея Африки Феодор II и Московский и всея Руси Кирилл во время празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриархи Александрийский и всея Африки Феодор II и Московский и всея Руси Кирилл во время празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018
В итоге Москва прекратила общение с ним. А также приняла в свои ряды служителей, не согласных с решением патриарха. Феодор же назвал это "неоколониализмом" и "попыткой захвата территории".
Причина стольких громких обвинений проста: после создания новой церковной структуры в Московский патриархат перешли 102 клирика восьми африканских стран. Сейчас же у митрополита Клинского Леонида их 170.
Учитывая, что всего александрийских священников порядка 500, патриарху Феодору есть что терять. Поэтому он призвал греческих коллег организовать специальное совещание для обсуждения проблемы.

Ничего святого

Митрополит Клинский Леонид рассказал о беспрецедентных мерах, к которым прибегли в Александрийском патриархате, чтобы заставить одну из общин в Танзании не переходить в РПЦ.
© Фото : Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горахПротоиерей Андрей Новиков
Протоиерей Андрей Новиков - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах
Протоиерей Андрей Новиков
"Зная бедственное положение населения, местный епископ Александрийской церкви попытался подкупить прихожан, доставив в селение Сокойне мешки с мукой, чтобы верующие "одумались" и вернулись к нему", — сообщил представитель Московского патриархата в Telegram.
Однако община не поддалась. Тогда епископ сменил пряник на кнут — перекрыл доступ к единственной скважине с чистой водой, которая находится на территории храма Александрийской церкви. И поставил жесткое условие: только его прихожане получат воду.
Кроме того, уточнил митрополит Леонид, люди патриарха Феодора перестали помогать медикаментами двум местным тяжелобольным детям.
© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : Патриарший экзархат Африки
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
"В населенном пункте разразился настоящий гуманитарный кризис. Прихожане и жители попросили Русскую православную церковь помочь с водой, открытием медицинского пункта и общеобразовательной школы", — отметил патриарший экзарх.
И подчеркнул: проблему решат. В то же время, по его словам, РПЦ не намерена "ломать устои и традиции африканских приходов". Поэтому создание экзархата "не следует называть экспансией".
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