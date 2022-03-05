https://ria.ru/20220305/rozakhutor-1776751791.html

"Роза Хутор" рекомендует гостям бронировать номера на сайтах курорта

"Роза Хутор" рекомендует гостям бронировать номера на сайтах курорта - РИА Новости, 05.03.2022

"Роза Хутор" рекомендует гостям бронировать номера на сайтах курорта

"Роза Хутор" советует туристам при планировании отдыха бронировать номера через сайты курорта и его отелей, сообщает пресс-служба горнолыжного комплекса. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:37

2022-03-05T15:37

2022-03-05T15:37

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СОЧИ, 5 мар — РИА Новости. "Роза Хутор" советует туристам при планировании отдыха бронировать номера через сайты курорта и его отелей, сообщает пресс-служба горнолыжного комплекса."В связи с тем, что Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, "Роза Хутор" рекомендует своим гостям пользоваться непосредственно сайтами курорта и его отелей", — отмечается в релизе.При этом, как подчеркивает директор по электронной коммерции Дмитрий Барашков, до сегодняшнего дня бронирование происходило в основном через собственные сайты, поэтому туристам будет предложено продолжить эту традицию. Он подчеркнул, что поднимать цены не планируют.Кроме того, как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роза Хутор", проблем из-за приостановки работы Booking.com нет, отдыхающие, ранее забронировавшие отели на сервисе, не сталкиваются с техническими и организационными накладками.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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