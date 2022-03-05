https://ria.ru/20220305/rosselkhoznadzor-1776810302.html

Россельхознадзор снял ограничения на поставки из Китая, Молдавии и Сербии

Россельхознадзор снял ограничения на поставки из Китая, Молдавии и Сербии - РИА Новости, 05.03.2022

Россельхознадзор снял ограничения на поставки из Китая, Молдавии и Сербии

Россельхознадзор с 5 марта снял ограничения на ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран, в частности разрешены поставки косточковых плодов и орехов... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:21

2022-03-05T18:21

2022-03-05T18:21

экономика

россия

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россельхознадзор с 5 марта снял ограничения на ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран, в частности разрешены поставки косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдавии и Сербии, сообщает пресс-служба ведомства.По данным Россельхознадзора, разрешается ввоз: груш из Боснии и Герцеговины, косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдовы, косточковых и семечковых плодов из Сербии, картофеля из Бангладеша, яблок из Азербайджана.Решение принято ведомством по результатам анализа информации о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований РФ и стран-членов ЕАЭС, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран.

https://ria.ru/20220305/tseny-1776794291.html

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)