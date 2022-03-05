https://ria.ru/20220305/rolls-royce-1776701745.html

Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию

Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 05.03.2022

Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию

Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:44

2022-03-05T12:44

2022-03-05T12:44

экономика

авто

россия

европа

украина

rolls-royce motor cars

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию, сообщил РИА Новости официальный представитель компании."Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные дальнейшие последствия для нашего бизнеса", - сказал он.В конце января компания сообщала, что Россия стала крупнейшим рынком в Европе по продажам люксовых автомобилей Rolls-Royce. В 2021 году продажи бренда в стране впервые превысили отметку в 300 машин.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.В частности, ряд автоконцернов объявили о временной приостановке производства и поставок в Россию из-за ситуации на Украине и проблемам с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.

https://ria.ru/20220304/avtovaz-1776531565.html

https://ria.ru/20220305/avtomobili-1776630184.html

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европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, европа, украина, rolls-royce motor cars, санкции, санкции в отношении россии