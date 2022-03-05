https://ria.ru/20220305/rolls-royce-1776701745.html
Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию
Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 05.03.2022
Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию
Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:44
2022-03-05T12:44
2022-03-05T12:44
экономика
авто
россия
европа
украина
rolls-royce motor cars
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104827/31/1048273136_0:0:4716:2653_1920x0_80_0_0_e0eeadf8506f40bacc517688b8cc9709.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию, сообщил РИА Новости официальный представитель компании."Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные дальнейшие последствия для нашего бизнеса", - сказал он.В конце января компания сообщала, что Россия стала крупнейшим рынком в Европе по продажам люксовых автомобилей Rolls-Royce. В 2021 году продажи бренда в стране впервые превысили отметку в 300 машин.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.В частности, ряд автоконцернов объявили о временной приостановке производства и поставок в Россию из-за ситуации на Украине и проблемам с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.
https://ria.ru/20220304/avtovaz-1776531565.html
https://ria.ru/20220305/avtomobili-1776630184.html
россия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104827/31/1048273136_294:0:4458:3123_1920x0_80_0_0_8865d892a1a519d67edf4fc430b724f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, европа, украина, rolls-royce motor cars, санкции, санкции в отношении россии
Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию
Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию