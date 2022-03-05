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https://ria.ru/20220305/rolls-royce-1776701745.html
Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию
Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 05.03.2022
Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию
Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:44
2022-03-05T12:44
экономика
авто
россия
европа
украина
rolls-royce motor cars
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию, сообщил РИА Новости официальный представитель компании."Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные дальнейшие последствия для нашего бизнеса", - сказал он.В конце января компания сообщала, что Россия стала крупнейшим рынком в Европе по продажам люксовых автомобилей Rolls-Royce. В 2021 году продажи бренда в стране впервые превысили отметку в 300 машин.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.В частности, ряд автоконцернов объявили о временной приостановке производства и поставок в Россию из-за ситуации на Украине и проблемам с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.
https://ria.ru/20220304/avtovaz-1776531565.html
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экономика, авто, россия, европа, украина, rolls-royce motor cars, санкции, санкции в отношении россии
12:44 05.03.2022
 
Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию

Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию

© Flickr / harry_nlЛоготип Rolls-Royce
Логотип Rolls-Royce - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Flickr / harry_nl
Логотип Rolls-Royce
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Британский автопроизводитель Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные дальнейшие последствия для нашего бизнеса", - сказал он.
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В конце января компания сообщала, что Россия стала крупнейшим рынком в Европе по продажам люксовых автомобилей Rolls-Royce. В 2021 году продажи бренда в стране впервые превысили отметку в 300 машин.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
В частности, ряд автоконцернов объявили о временной приостановке производства и поставок в Россию из-за ситуации на Украине и проблемам с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.
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ЭкономикаАвтоРоссияЕвропаУкраинаRolls-Royce Motor CarsСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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