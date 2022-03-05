https://ria.ru/20220305/rockstar-1776731225.html

Rockstar Games прекратила продажи игр в России

Rockstar Games прекратила продажи игр в России - РИА Новости, 05.03.2022

Rockstar Games прекратила продажи игр в России

Американская компания Rockstar Games, разработчик серии игр GTA, Max Payne и Red Dead Redemption, не продаёт свою продукцию на территории России, передаёт... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:25

2022-03-05T14:25

2022-03-05T14:35

технологии

белоруссия

россия

украина

в мире

санкции

компьютерные игры

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американская компания Rockstar Games, разработчик серии игр GTA, Max Payne и Red Dead Redemption, не продаёт свою продукцию на территории России, передаёт корреспондент РИА Новости.При попытке купить любую из представленных на сайте Rockstar игр всплывает оповещение о том, что "этот товар недоступен в вашей стране или регионе".Однако официальных заявлений о прекращении продаж на территории России компания не делала.Накануне американская компания Electronic Arts (EA), разрабатывающая популярные видеоигры, заявила о прекращении продаж своих продуктов на территории России, а также Белоруссии, в связи с ситуацией вокруг Украины. А до того EA Sports удалила все российские клубы и национальную сборную России из своих компьютерных спортивных игр.Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владелец Rockstar Games - корпорация Take-Two Interactive.

https://ria.ru/20220305/activision-1776670296.html

https://ria.ru/20220212/kontrol-1772451673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, белоруссия, россия, украина, в мире, санкции, компьютерные игры