https://ria.ru/20220305/rfpi-1776791178.html
РФПИ стал лауреатом премии Russia IPO Awards
РФПИ стал лауреатом премии Russia IPO Awards - РИА Новости, 05.03.2022
РФПИ стал лауреатом премии Russia IPO Awards
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал лауреатом премии Russia IPO Awards в категории "Лучший институциональный инвестор", сообщается на сайте... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:39
2022-03-05T17:39
2022-03-05T17:39
российский фонд прямых инвестиций
новости компаний - экономика
рфпи против covid 19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал лауреатом премии Russia IPO Awards в категории "Лучший институциональный инвестор", сообщается на сайте организатора премии - информационно-аналитического портала PREQVECA.Портал посвящен индустрии private equity и венчурного финансирования в России, Украине, Казахстане и других странах СНГ и является частью информационной группы Cbonds.Церемония награждения прошла в Москве в рамках "Конференции IPO-2022", которую провели PREQVECA и компания Cbonds-Congress.РФПИ, который в 2021 году отметил свое 10-летие, осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. РФПИ выступает также инвестором первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи.Как сообщили в пресс-службе РФПИ, за время работы фонда его портфель превысил 100 проектов общим объемом более 2 триллионов рублей, созданы стратегические партнерства с 30 ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более 40 миллиардов долларов. В числе приоритетных инвестиционных задач Фонда - глобализация российского бизнеса через инвестиционные партнерства РФПИ по всему миру. Благодаря сотрудничеству с Фондом российские компании получают выход на суверенные фонды-партнеры РФПИ, экосистемы их портфельных компаний, что позволяет достичь синергетического эффекта с тысячами компаний за рубежом.В 2021 году РФПИ стал управляющим Фонда фондов - новой платформы для осуществления инвестиций лидирующими корпорациями совместно с государством. Кроме того, с переходом РВК под управление РФПИ продолжается поддержка рынка инноваций и венчурных инвестиций, Фонд активно содействует объединению ресурсов и компетенций государства, инвесторов, предпринимателей и исследовательских центров, добавили в пресс-службе.Ранее Фонд сообщал, что в последние два года его деятельность была во многом сфокусирована на обеспечении глобальной эпидемиологической безопасности, в рамках которой РФПИ успешно сыграл ключевую роль в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в более чем 70 странах мира.В частности, РФПИ является основным инвестором в уникальные тест-системы для выявления коронавирусной инфекции, противовирусный препарат, а также в российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", спасая миллионы жизней поставками этих препаратов и способствуя их производству в России и других странах, отметили в Фонде.
https://radiosputnik.ria.ru/20220208/omikron-1771691300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд прямых инвестиций, новости компаний - экономика, вакцина "спутник v"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости
. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) стал лауреатом премии Russia IPO Awards в категории "Лучший институциональный инвестор", сообщается на сайте организатора премии - информационно-аналитического портала PREQVECA.
Портал посвящен индустрии private equity и венчурного финансирования в России
, Украине
, Казахстане
и других странах СНГ
и является частью информационной группы Cbonds.
Церемония награждения прошла в Москве
в рамках "Конференции IPO-2022", которую провели PREQVECA и компания Cbonds-Congress.
РФПИ
, который в 2021 году отметил свое 10-летие, осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. РФПИ выступает также инвестором первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи.
Как сообщили в пресс-службе РФПИ, за время работы фонда его портфель превысил 100 проектов общим объемом более 2 триллионов рублей, созданы стратегические партнерства с 30 ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более 40 миллиардов долларов. В числе приоритетных инвестиционных задач Фонда - глобализация российского бизнеса через инвестиционные партнерства РФПИ по всему миру. Благодаря сотрудничеству с Фондом российские компании получают выход на суверенные фонды-партнеры РФПИ, экосистемы их портфельных компаний, что позволяет достичь синергетического эффекта с тысячами компаний за рубежом.
В 2021 году РФПИ стал управляющим Фонда фондов - новой платформы для осуществления инвестиций лидирующими корпорациями совместно с государством. Кроме того, с переходом РВК под управление РФПИ продолжается поддержка рынка инноваций и венчурных инвестиций, Фонд активно содействует объединению ресурсов и компетенций государства, инвесторов, предпринимателей и исследовательских центров, добавили в пресс-службе.
Ранее Фонд сообщал, что в последние два года его деятельность была во многом сфокусирована на обеспечении глобальной эпидемиологической безопасности, в рамках которой РФПИ успешно сыграл ключевую роль в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в более чем 70 странах мира.
В частности, РФПИ является основным инвестором в уникальные тест-системы для выявления коронавирусной инфекции, противовирусный препарат, а также в российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", спасая миллионы жизней поставками этих препаратов и способствуя их производству в России и других странах, отметили в Фонде.