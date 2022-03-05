https://ria.ru/20220305/rfpi-1776791178.html

РФПИ стал лауреатом премии Russia IPO Awards

РФПИ стал лауреатом премии Russia IPO Awards - РИА Новости, 05.03.2022

РФПИ стал лауреатом премии Russia IPO Awards

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал лауреатом премии Russia IPO Awards в категории "Лучший институциональный инвестор", сообщается на сайте... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:39

2022-03-05T17:39

2022-03-05T17:39

российский фонд прямых инвестиций

новости компаний - экономика

рфпи против covid 19

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776794628_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_023ded861fb269472c85353742843afa.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал лауреатом премии Russia IPO Awards в категории "Лучший институциональный инвестор", сообщается на сайте организатора премии - информационно-аналитического портала PREQVECA.Портал посвящен индустрии private equity и венчурного финансирования в России, Украине, Казахстане и других странах СНГ и является частью информационной группы Cbonds.Церемония награждения прошла в Москве в рамках "Конференции IPO-2022", которую провели PREQVECA и компания Cbonds-Congress.РФПИ, который в 2021 году отметил свое 10-летие, осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. РФПИ выступает также инвестором первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи.Как сообщили в пресс-службе РФПИ, за время работы фонда его портфель превысил 100 проектов общим объемом более 2 триллионов рублей, созданы стратегические партнерства с 30 ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более 40 миллиардов долларов. В числе приоритетных инвестиционных задач Фонда - глобализация российского бизнеса через инвестиционные партнерства РФПИ по всему миру. Благодаря сотрудничеству с Фондом российские компании получают выход на суверенные фонды-партнеры РФПИ, экосистемы их портфельных компаний, что позволяет достичь синергетического эффекта с тысячами компаний за рубежом.В 2021 году РФПИ стал управляющим Фонда фондов - новой платформы для осуществления инвестиций лидирующими корпорациями совместно с государством. Кроме того, с переходом РВК под управление РФПИ продолжается поддержка рынка инноваций и венчурных инвестиций, Фонд активно содействует объединению ресурсов и компетенций государства, инвесторов, предпринимателей и исследовательских центров, добавили в пресс-службе.Ранее Фонд сообщал, что в последние два года его деятельность была во многом сфокусирована на обеспечении глобальной эпидемиологической безопасности, в рамках которой РФПИ успешно сыграл ключевую роль в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в более чем 70 странах мира.В частности, РФПИ является основным инвестором в уникальные тест-системы для выявления коронавирусной инфекции, противовирусный препарат, а также в российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", спасая миллионы жизней поставками этих препаратов и способствуя их производству в России и других странах, отметили в Фонде.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/omikron-1771691300.html

https://ria.ru/20220202/sputnik-1770695975.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский фонд прямых инвестиций, новости компаний - экономика, вакцина "спутник v"