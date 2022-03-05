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Туризм
https://ria.ru/20220305/reysy-1776652588.html
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны до 26 марта
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны до 26 марта - РИА Новости, 05.03.2022
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны до 26 марта
Авиакомпания "Уральские авиалинии" до 26 марта отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Азербайджан и Израиль, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:32
2022-03-05T09:35
туризм
новости - туризм
уральские авиалинии
азербайджан
армения
израиль
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до 26 марта отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Азербайджан и Израиль, сообщает пресс-служба перевозчика."В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания "Уральские авиалинии" вынуждена отменить следующие международные рейсы: в ОАЭ с 4 марта по 26 марта, в Армению с 4 марта по 26 марта, в Азербайджан с 5 марта по 26 марта, в Израиль с 4 марта по 26 марта", - говорится в сообщении.Ранее "Уральские авиалинии" до конца мая отменили рейсы на остров Пхукет в Таиланде.
https://ria.ru/20220304/s7-1776467453.html
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новости - туризм, уральские авиалинии, азербайджан, армения, израиль, оаэ
09:32 05.03.2022 (обновлено: 09:35 05.03.2022)
 
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в некоторые страны до 26 марта

"Уральские авиалинии" отменили рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан до 26 марта

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Самолет компании "Уральские авиалинии"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до 26 марта отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Азербайджан и Израиль, сообщает пресс-служба перевозчика.
"В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания "Уральские авиалинии" вынуждена отменить следующие международные рейсы: в ОАЭ с 4 марта по 26 марта, в Армению с 4 марта по 26 марта, в Азербайджан с 5 марта по 26 марта, в Израиль с 4 марта по 26 марта", - говорится в сообщении.
Ранее "Уральские авиалинии" до конца мая отменили рейсы на остров Пхукет в Таиланде.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:31Туризм
Авиакомпания S7 Airlines отменяет все международные рейсы с 5 марта
 
ТуризмНовости - ТуризмУральские авиалинииАзербайджанАрменияИзраильОАЭ
 
 
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