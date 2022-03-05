07:50 05.03.2022 (обновлено: 09:33 05.03.2022)
В аэропортах Москвы задержали или отменили более ста рейсов
В трех московских аэропортах Москвы задержали или отменили более ста рейсов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщины у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве
Женщины у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 100 рейсов задержаны или отменены в субботу утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 7.39 мск субботы, в аэропорту "Внуково" 10 рейсов задержано, 34 отменены, в "Домодедово" 3 рейса задержано, 16 отменены, в "Шереметьево" 14 рейсов задержано, 30 отменены.
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