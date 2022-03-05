https://ria.ru/20220305/reys-1776812514.html

США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН

США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН - РИА Новости, 05.03.2022

США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон одобрил рейс правительства РФ, чтобы забрать высланных российских сотрудников из ООН, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:31

2022-03-05T18:31

2022-03-05T18:45

сша

в мире

оон

вашингтон (город)

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что Вашингтон одобрил рейс правительства РФ, чтобы забрать высланных российских сотрудников из ООН, передает агентство Рейтер.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спецборт направляется в Вашингтон из России, чтобы забрать дипломатов."США одобрили рейс, зафрахтованный российским правительством, для вывоза российских дипломатов из ООН, которые были высланы за злоупотребление привилегиями проживания", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на представителя госдепа.

https://ria.ru/20220305/oon-1776725183.html

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Владимир Лаврентьев

сша, в мире, оон, вашингтон (город), россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)