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США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН
США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН - РИА Новости, 05.03.2022
США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН
Госдепартамент США заявил, что Вашингтон одобрил рейс правительства РФ, чтобы забрать высланных российских сотрудников из ООН, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:31
2022-03-05T18:45
сша
в мире
оон
вашингтон (город)
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что Вашингтон одобрил рейс правительства РФ, чтобы забрать высланных российских сотрудников из ООН, передает агентство Рейтер.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спецборт направляется в Вашингтон из России, чтобы забрать дипломатов."США одобрили рейс, зафрахтованный российским правительством, для вывоза российских дипломатов из ООН, которые были высланы за злоупотребление привилегиями проживания", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на представителя госдепа.
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сша, в мире, оон, вашингтон (город), россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:31 05.03.2022 (обновлено: 18:45 05.03.2022)
 
США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН

Госдеп заявил, что США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что Вашингтон одобрил рейс правительства РФ, чтобы забрать высланных российских сотрудников из ООН, передает агентство Рейтер.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спецборт направляется в Вашингтон из России, чтобы забрать дипломатов.
"США одобрили рейс, зафрахтованный российским правительством, для вывоза российских дипломатов из ООН, которые были высланы за злоупотребление привилегиями проживания", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на представителя госдепа.
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СШАВ миреООНВашингтон (город)РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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