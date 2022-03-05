https://ria.ru/20220305/reys-1776812514.html
США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН
США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН - РИА Новости, 05.03.2022
США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН
Госдепартамент США заявил, что Вашингтон одобрил рейс правительства РФ, чтобы забрать высланных российских сотрудников из ООН, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:31
2022-03-05T18:31
2022-03-05T18:45
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вашингтон (город)
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что Вашингтон одобрил рейс правительства РФ, чтобы забрать высланных российских сотрудников из ООН, передает агентство Рейтер.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спецборт направляется в Вашингтон из России, чтобы забрать дипломатов."США одобрили рейс, зафрахтованный российским правительством, для вывоза российских дипломатов из ООН, которые были высланы за злоупотребление привилегиями проживания", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на представителя госдепа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, оон, вашингтон (город), россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:31 05.03.2022 (обновлено: 18:45 05.03.2022)
США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН
Госдеп заявил, что США одобрили вывозной рейс для российских сотрудников из ООН