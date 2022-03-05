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Азаров усомнился в возможности разговора Путина и Зеленского
Азаров усомнился в возможности разговора Путина и Зеленского - РИА Новости, 05.03.2022
Азаров усомнился в возможности разговора Путина и Зеленского
Экс-премьер Украины Николай Азаров сомневается в возможности переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, по его словам, о чем-то... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T07:03
2022-03-05T07:03
2022-03-05T07:04
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров сомневается в возможности переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, по его словам, о чем-то договариваться можно с теми, кто обладает реальной властью и кого слушают, а националисты в армии вряд ли будут это делать.Ранее Зеленский заявил, что готов говорить с Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, его статусе и проблематике русского языка на Украине."Я не против любых переговоров, кстати сказать. Потому что, если даже как сейчас в Беловежской пуще договорились о создании "зеленых коридоров", если они будут реализованы эти договоры, переговоры, то это большой плюс. Я не против, еще раз. Но я не уверен, будут ли команды Зеленского исполняемы теми националистами, нацистами, которые сейчас находятся и внедрены в абсолютно все подразделения войск киевского режима", - отметил экс-премьер.
https://ria.ru/20220305/sostoyanie-1776634249.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия
07:03 05.03.2022 (обновлено: 07:04 05.03.2022)
Азаров усомнился в возможности разговора Путина и Зеленского
Экс-премьер Украины Азаров усомнился в возможности переговоров Путина и Зеленского
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров сомневается в возможности переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, по его словам, о чем-то договариваться можно с теми, кто обладает реальной властью и кого слушают, а националисты в армии вряд ли будут это делать.
Ранее Зеленский заявил, что готов говорить с Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, его статусе и проблематике русского языка на Украине.
"Вообще говоря, проводят переговоры с теми людьми, кто обладает реальной властью, способны принимать вменяемые решения, способны их реализовывать – то есть обладают набором инструментов, позволяющих их реализовывать, вот тогда есть смысл о чем-то разговаривать, переговаривать и приходить к каким-то результатам", - сказал Азаров в интервью РИА Новости.
"Я не против любых переговоров, кстати сказать. Потому что, если даже как сейчас в Беловежской пуще договорились о создании "зеленых коридоров", если они будут реализованы эти договоры, переговоры, то это большой плюс. Я не против, еще раз. Но я не уверен, будут ли команды Зеленского исполняемы теми националистами, нацистами, которые сейчас находятся и внедрены в абсолютно все подразделения войск киевского режима", - отметил экс-премьер.