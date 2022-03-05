https://ria.ru/20220305/razgovor-1776640312.html

Азаров усомнился в возможности разговора Путина и Зеленского

Азаров усомнился в возможности разговора Путина и Зеленского - РИА Новости, 05.03.2022

Азаров усомнился в возможности разговора Путина и Зеленского

Экс-премьер Украины Николай Азаров сомневается в возможности переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, по его словам, о чем-то... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T07:03

2022-03-05T07:03

2022-03-05T07:04

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров сомневается в возможности переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, по его словам, о чем-то договариваться можно с теми, кто обладает реальной властью и кого слушают, а националисты в армии вряд ли будут это делать.Ранее Зеленский заявил, что готов говорить с Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, его статусе и проблематике русского языка на Украине."Я не против любых переговоров, кстати сказать. Потому что, если даже как сейчас в Беловежской пуще договорились о создании "зеленых коридоров", если они будут реализованы эти договоры, переговоры, то это большой плюс. Я не против, еще раз. Но я не уверен, будут ли команды Зеленского исполняемы теми националистами, нацистами, которые сейчас находятся и внедрены в абсолютно все подразделения войск киевского режима", - отметил экс-премьер.

https://ria.ru/20220305/sostoyanie-1776634249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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