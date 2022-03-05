https://ria.ru/20220305/razgovor-1776626986.html

СМИ показали жесткий разговор представителя теробороны с депутатом Рады

СМИ показали жесткий разговор представителя теробороны с депутатом Рады - РИА Новости, 05.03.2022

СМИ показали жесткий разговор представителя теробороны с депутатом Рады

Украинские СМИ публикуют видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает с ранее задержанным батальоном территориальной обороны депутатом... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T00:41

2022-03-05T00:41

2022-03-05T00:41

в мире

украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские СМИ публикуют видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает с ранее задержанным батальоном территориальной обороны депутатом Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Нестором Шуфричем.В пятницу украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции теробороны. Позже секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал к расправе над депутатами Верховной рады из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".Видео было опубликовано в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". Оно утверждает, что человек в военной форме - это член батальона теробороны, который является одним из депутатов от "Евросолидарности" в горсовете.На видео этот человек припомнил депутату слова, сказанные им перед российской спецоперацией, о том, что украинские войска должны были отступить на фоне скопления войск РФ на восточной границе Украины, а потом с силой усадил его на стул.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775132343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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