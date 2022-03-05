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Пять жителей Горловки ранены при обстрелах со стороны ВСУ

Пять жителей Горловки ранены при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.03.2022

Пять жителей Горловки ранены при обстрелах со стороны ВСУ

Пять жителей Горловки в Донецкой народной республике получили ранения в субботу из-за обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T23:50

2022-03-05T23:50

2022-03-05T23:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Пять жителей Горловки в Донецкой народной республике получили ранения в субботу из-за обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела ВФУ жилого массива "Комсомолец" по адресу: 60 лет СССР, 63 ранена горловчанка 1986 года рождения. В момент обстрела она находилась на рабочем месте. Увы, за сегодня в Горловке пять раненых", - написал Приходько в своем Telegram-канале.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/obstrely-1776857772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины