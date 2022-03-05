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Итальянский телеканал Rai приостановил работу корреспондентов в России
Итальянский телеканал Rai приостановил работу корреспондентов в России - РИА Новости, 05.03.2022
Итальянский телеканал Rai приостановил работу корреспондентов в России
Итальянская государственная телерадиокорпорация Rai приостанавливает работу в России из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:05
2022-03-05T17:27
россия
в мире
украина
италия
журналистика
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РИМ, 5 мар - РИА Новости. Итальянская государственная телерадиокорпорация Rai приостанавливает работу в России из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение "фейков" о действиях российских вооруженных сил на Украине."После принятия законодательства, предусматривающего суровые сроки тюремного заключения за публикацию новостей, признанных властями ложными, с сегодняшнего дня Rai приостанавливает журналистскую деятельность своих корреспондентов из России", - говорится в коммюнике телерадиокомпании.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фальшивую информацию о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Данный шаг был сделан после начала военной операции РФ по демилитаризации Украины.Rai отмечает, что прекращение работы обусловлено соображениям безопасности журналистов на месте и соблюдением свободы информации, касающейся страны. "Новости о том, что происходит в России, пока будут предоставляться на основе множества источников журналистами, работающими в соседних странах и в центральных редакциях в Италии",- сообщает медиакомпания.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776476388.html
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россия, в мире, украина, италия, журналистика
17:05 05.03.2022 (обновлено: 17:27 05.03.2022)
 
Итальянский телеканал Rai приостановил работу корреспондентов в России

Итальянская телерадиокорпорация Rai приостанавливала работу своих корреспондентов в России

© AFP 2022 / Miguel MedinaВышка телеканала Rai в Милане
Вышка телеканала Rai в Милане - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
Вышка телеканала Rai в Милане
Читать ria.ru в
РИМ, 5 мар - РИА Новости. Итальянская государственная телерадиокорпорация Rai приостанавливает работу в России из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение "фейков" о действиях российских вооруженных сил на Украине.
"После принятия законодательства, предусматривающего суровые сроки тюремного заключения за публикацию новостей, признанных властями ложными, с сегодняшнего дня Rai приостанавливает журналистскую деятельность своих корреспондентов из России", - говорится в коммюнике телерадиокомпании.
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Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фальшивую информацию о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Данный шаг был сделан после начала военной операции РФ по демилитаризации Украины.
Rai отмечает, что прекращение работы обусловлено соображениям безопасности журналистов на месте и соблюдением свободы информации, касающейся страны. "Новости о том, что происходит в России, пока будут предоставляться на основе множества источников журналистами, работающими в соседних странах и в центральных редакциях в Италии",- сообщает медиакомпания.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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