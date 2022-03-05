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В Ростовской области отменят QR-коды

В Ростовской области отменят QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022

В Ростовской области отменят QR-коды

Требование QR-кодов для допуска в общественные места отменяется в Ростовской области с 10 марта, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:48

2022-03-05T19:48

2022-03-05T19:48

распространение коронавируса

qr-код

общество

василий голубев

ростовская область

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Требование QR-кодов для допуска в общественные места отменяется в Ростовской области с 10 марта, сообщает правительство региона.Соответствующие изменения в постановление правительства области в субботу утвердил губернатор региона Василий Голубев."С 10 марта в Ростовской области отменяется требование допуска в общественные места и организации по медицинским документам. QR-коды с 10 марта предъявлять не нужно. Отменяется необходимость соблюдения социальной дистанции", - приводятся в сообщении слова губернатора.Он добавил, что не будут действовать ограничения на проведение в органах власти личного приема граждан. Снимается и большинство других ограничений, в том числе по заполняемости фитнес-клубов и спортивных залов, плавательных бассейнов и аквапарков, ледовых катков. Возобновляются выступления музыкальных, театральных коллективов с полной загрузкой залов. Кинотеатры также могут работать со 100-процентной заполняемостью.При этом в Ростовской области сохраняются меры санитарной безопасности. "Речь идет об обязательной дезинфекции помещений и масочном режиме. Это продиктовано особенностями механизма передачи новой коронавирусной инфекции. Также мы оставляем режим самоизоляции и дистанционной работы для граждан 60+ и с хроническими заболеваниями, если они не переболели и не привиты", - уточнил Голубев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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