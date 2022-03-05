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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220305/qr-kod-1776828560.html
В Ростовской области отменят QR-коды
В Ростовской области отменят QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022
В Ростовской области отменят QR-коды
Требование QR-кодов для допуска в общественные места отменяется в Ростовской области с 10 марта, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:48
2022-03-05T19:48
распространение коронавируса
qr-код
общество
василий голубев
ростовская область
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Требование QR-кодов для допуска в общественные места отменяется в Ростовской области с 10 марта, сообщает правительство региона.Соответствующие изменения в постановление правительства области в субботу утвердил губернатор региона Василий Голубев."С 10 марта в Ростовской области отменяется требование допуска в общественные места и организации по медицинским документам. QR-коды с 10 марта предъявлять не нужно. Отменяется необходимость соблюдения социальной дистанции", - приводятся в сообщении слова губернатора.Он добавил, что не будут действовать ограничения на проведение в органах власти личного приема граждан. Снимается и большинство других ограничений, в том числе по заполняемости фитнес-клубов и спортивных залов, плавательных бассейнов и аквапарков, ледовых катков. Возобновляются выступления музыкальных, театральных коллективов с полной загрузкой залов. Кинотеатры также могут работать со 100-процентной заполняемостью.При этом в Ростовской области сохраняются меры санитарной безопасности. "Речь идет об обязательной дезинфекции помещений и масочном режиме. Это продиктовано особенностями механизма передачи новой коронавирусной инфекции. Также мы оставляем режим самоизоляции и дистанционной работы для граждан 60+ и с хроническими заболеваниями, если они не переболели и не привиты", - уточнил Голубев.
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qr-код, общество, василий голубев, ростовская область, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество
19:48 05.03.2022
 
В Ростовской области отменят QR-коды

В Ростовской области с 10 марта отменят QR-коды для допуска в общественные места

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница музея проверяет наличие QR-кода о вакцинации от CoVID-19
Сотрудница музея проверяет наличие QR-кода о вакцинации от CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудница музея проверяет наличие QR-кода о вакцинации от CoVID-19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Требование QR-кодов для допуска в общественные места отменяется в Ростовской области с 10 марта, сообщает правительство региона.
Соответствующие изменения в постановление правительства области в субботу утвердил губернатор региона Василий Голубев.
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"С 10 марта в Ростовской области отменяется требование допуска в общественные места и организации по медицинским документам. QR-коды с 10 марта предъявлять не нужно. Отменяется необходимость соблюдения социальной дистанции", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Он добавил, что не будут действовать ограничения на проведение в органах власти личного приема граждан. Снимается и большинство других ограничений, в том числе по заполняемости фитнес-клубов и спортивных залов, плавательных бассейнов и аквапарков, ледовых катков. Возобновляются выступления музыкальных, театральных коллективов с полной загрузкой залов. Кинотеатры также могут работать со 100-процентной заполняемостью.
При этом в Ростовской области сохраняются меры санитарной безопасности. "Речь идет об обязательной дезинфекции помещений и масочном режиме. Это продиктовано особенностями механизма передачи новой коронавирусной инфекции. Также мы оставляем режим самоизоляции и дистанционной работы для граждан 60+ и с хроническими заболеваниями, если они не переболели и не привиты", - уточнил Голубев.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
 
Распространение коронавирусаQR-кодОбществоВасилий ГолубевРостовская областьРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - Общество
 
 
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