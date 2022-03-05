https://ria.ru/20220305/qr-kod-1776736309.html

В Крыму отменят QR-коды

В Крыму отменят QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022

В Крыму отменят QR-коды

Режим QR-кодов отменяется в Крыму с 7 марта, соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:37

2022-03-05T14:37

2022-03-05T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Режим QR-кодов отменяется в Крыму с 7 марта, соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес глава республики Сергей Аксенов.Режим QR-кодов для посещения общественных мест был введен в Крыму из-за резко ухудшения эпидемиологической ситуации с 25 октября 2021 года. С 28 февраля 2022 года власти отменили режим QR-кодов при посещении торговых центров, а также самоизоляцию для граждан старше 60 лет."В связи с изменениями в указе о режиме повышенной готовности, с 7 марта без предъявления QR-кодов посетители будут допускаться на объекты общепита, в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, объекты спорта, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия. Разрешается деятельность предприятий общественного питания без ограничений по времени работы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил также, что с 7 марта разрешается бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без предъявления QR-кодов. Кроме того, разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.

https://ria.ru/20220305/omikron-1776670181.html

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Владимир Лаврентьев

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