Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220305/qr-kod-1776736309.html
В Крыму отменят QR-коды
В Крыму отменят QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022
В Крыму отменят QR-коды
Режим QR-кодов отменяется в Крыму с 7 марта, соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:37
2022-03-05T14:48
qr-код
распространение коронавируса
республика крым
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771720235_0:0:3197:1798_1920x0_80_0_0_504b248442a9cfcda9e9c720ebdbacdf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Режим QR-кодов отменяется в Крыму с 7 марта, соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес глава республики Сергей Аксенов.Режим QR-кодов для посещения общественных мест был введен в Крыму из-за резко ухудшения эпидемиологической ситуации с 25 октября 2021 года. С 28 февраля 2022 года власти отменили режим QR-кодов при посещении торговых центров, а также самоизоляцию для граждан старше 60 лет."В связи с изменениями в указе о режиме повышенной готовности, с 7 марта без предъявления QR-кодов посетители будут допускаться на объекты общепита, в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, объекты спорта, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия. Разрешается деятельность предприятий общественного питания без ограничений по времени работы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил также, что с 7 марта разрешается бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без предъявления QR-кодов. Кроме того, разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.
https://ria.ru/20220305/omikron-1776670181.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771720235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ece1c1d35102c6020e300f405dddee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
qr-код, республика крым, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, общество, здоровье - общество, новости - туризм
14:37 05.03.2022 (обновлено: 14:48 05.03.2022)
 
В Крыму отменят QR-коды

Власти Крыма отменяют действие QR-кодов в республике с 7 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Режим QR-кодов отменяется в Крыму с 7 марта, соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес глава республики Сергей Аксенов.
Режим QR-кодов для посещения общественных мест был введен в Крыму из-за резко ухудшения эпидемиологической ситуации с 25 октября 2021 года. С 28 февраля 2022 года власти отменили режим QR-кодов при посещении торговых центров, а также самоизоляцию для граждан старше 60 лет.
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:53Распространение коронавируса
Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма
"В связи с изменениями в указе о режиме повышенной готовности, с 7 марта без предъявления QR-кодов посетители будут допускаться на объекты общепита, в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, объекты спорта, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия. Разрешается деятельность предприятий общественного питания без ограничений по времени работы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил также, что с 7 марта разрешается бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без предъявления QR-кодов. Кроме того, разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
 
Распространение коронавирусаQR-кодРеспублика КрымРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыОмикрон-штамм коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала