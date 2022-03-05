https://ria.ru/20220305/qr-kod-1776736309.html
В Крыму отменят QR-коды
В Крыму отменят QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022
В Крыму отменят QR-коды
Режим QR-кодов отменяется в Крыму с 7 марта, соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:37
2022-03-05T14:37
2022-03-05T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Режим QR-кодов отменяется в Крыму с 7 марта, соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес глава республики Сергей Аксенов.Режим QR-кодов для посещения общественных мест был введен в Крыму из-за резко ухудшения эпидемиологической ситуации с 25 октября 2021 года. С 28 февраля 2022 года власти отменили режим QR-кодов при посещении торговых центров, а также самоизоляцию для граждан старше 60 лет."В связи с изменениями в указе о режиме повышенной готовности, с 7 марта без предъявления QR-кодов посетители будут допускаться на объекты общепита, в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, объекты спорта, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия. Разрешается деятельность предприятий общественного питания без ограничений по времени работы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил также, что с 7 марта разрешается бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без предъявления QR-кодов. Кроме того, разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости.
Режим QR-кодов отменяется в Крыму с 7 марта, соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес
глава республики Сергей Аксенов.
Режим QR-кодов для посещения общественных мест был введен в Крыму из-за резко ухудшения эпидемиологической ситуации с 25 октября 2021 года. С 28 февраля 2022 года власти отменили режим QR-кодов при посещении торговых центров, а также самоизоляцию для граждан старше 60 лет.
"В связи с изменениями в указе о режиме повышенной готовности, с 7 марта без предъявления QR-кодов посетители будут допускаться на объекты общепита, в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, объекты спорта, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия. Разрешается деятельность предприятий общественного питания без ограничений по времени работы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил также, что с 7 марта разрешается бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без предъявления QR-кодов. Кроме того, разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.