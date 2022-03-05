https://ria.ru/20220305/qiwi-1776799704.html

Qiwi продолжает работать в России в штатном режиме

Qiwi продолжает работать в России в штатном режиме - РИА Новости, 05.03.2022

Qiwi продолжает работать в России в штатном режиме

Платежный сервис Qiwi работает в России в полном объеме, несмотря на геополитическую ситуацию, сообщает компания в своем пресс-релизе. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:44

2022-03-05T17:44

2022-03-05T17:44

экономика

сша

россия

qiwi, ltd.

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Платежный сервис Qiwi работает в России в полном объеме, несмотря на геополитическую ситуацию, сообщает компания в своем пресс-релизе."Qiwi ... объявила, что, несмотря на беспрецедентную геополитическую ситуацию, все услуги компании доступны в полном объеме", - говорится в сообщении. Уточняется, что на момент публикации пресс-релиза санкции США и ЕС относительно России не оказали существенного влияния на деятельность Qiwi.При этом компания предупредила, что санкции окажут существенное влияние на российский финансовый сектор, в том числе за счет ускорения оттока капитала из страны и ослабления российского рубля. Это может иметь неблагоприятные последствия для продавцов и покупателей, приобретающих товары и услуги с использованием платежных систем Qiwi, уточняется в пресс-релизе.Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.

https://ria.ru/20220305/ebay-1776723162.html

https://ria.ru/20220305/platezhi-1776676320.html

сша

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сша, россия, qiwi, ltd.