https://ria.ru/20220305/qiwi-1776799704.html
Qiwi продолжает работать в России в штатном режиме
Qiwi продолжает работать в России в штатном режиме - РИА Новости, 05.03.2022
Qiwi продолжает работать в России в штатном режиме
Платежный сервис Qiwi работает в России в полном объеме, несмотря на геополитическую ситуацию, сообщает компания в своем пресс-релизе. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:44
2022-03-05T17:44
2022-03-05T17:44
экономика
сша
россия
qiwi, ltd.
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Платежный сервис Qiwi работает в России в полном объеме, несмотря на геополитическую ситуацию, сообщает компания в своем пресс-релизе."Qiwi ... объявила, что, несмотря на беспрецедентную геополитическую ситуацию, все услуги компании доступны в полном объеме", - говорится в сообщении. Уточняется, что на момент публикации пресс-релиза санкции США и ЕС относительно России не оказали существенного влияния на деятельность Qiwi.При этом компания предупредила, что санкции окажут существенное влияние на российский финансовый сектор, в том числе за счет ускорения оттока капитала из страны и ослабления российского рубля. Это может иметь неблагоприятные последствия для продавцов и покупателей, приобретающих товары и услуги с использованием платежных систем Qiwi, уточняется в пресс-релизе.Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.
https://ria.ru/20220305/ebay-1776723162.html
https://ria.ru/20220305/platezhi-1776676320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, qiwi, ltd.
Qiwi продолжает работать в России в штатном режиме
Платежный сервис Qiwi работает в России в полном объеме