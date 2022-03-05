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Qiwi продолжает работать в России в штатном режиме
Qiwi продолжает работать в России в штатном режиме - РИА Новости, 05.03.2022
Qiwi продолжает работать в России в штатном режиме
Платежный сервис Qiwi работает в России в полном объеме, несмотря на геополитическую ситуацию, сообщает компания в своем пресс-релизе. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:44
2022-03-05T17:44
экономика
сша
россия
qiwi, ltd.
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Платежный сервис Qiwi работает в России в полном объеме, несмотря на геополитическую ситуацию, сообщает компания в своем пресс-релизе."Qiwi ... объявила, что, несмотря на беспрецедентную геополитическую ситуацию, все услуги компании доступны в полном объеме", - говорится в сообщении. Уточняется, что на момент публикации пресс-релиза санкции США и ЕС относительно России не оказали существенного влияния на деятельность Qiwi.При этом компания предупредила, что санкции окажут существенное влияние на российский финансовый сектор, в том числе за счет ускорения оттока капитала из страны и ослабления российского рубля. Это может иметь неблагоприятные последствия для продавцов и покупателей, приобретающих товары и услуги с использованием платежных систем Qiwi, уточняется в пресс-релизе.Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.
https://ria.ru/20220305/ebay-1776723162.html
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экономика, сша, россия, qiwi, ltd.
17:44 05.03.2022
 
Qiwi продолжает работать в России в штатном режиме

Платежный сервис Qiwi работает в России в полном объеме

© РИА НовостиСайт электронной платежной системы QIWI
Сайт электронной платежной системы QIWI - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости
Сайт электронной платежной системы QIWI
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Платежный сервис Qiwi работает в России в полном объеме, несмотря на геополитическую ситуацию, сообщает компания в своем пресс-релизе.
"Qiwi ... объявила, что, несмотря на беспрецедентную геополитическую ситуацию, все услуги компании доступны в полном объеме", - говорится в сообщении. Уточняется, что на момент публикации пресс-релиза санкции США и ЕС относительно России не оказали существенного влияния на деятельность Qiwi.
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При этом компания предупредила, что санкции окажут существенное влияние на российский финансовый сектор, в том числе за счет ускорения оттока капитала из страны и ослабления российского рубля. Это может иметь неблагоприятные последствия для продавцов и покупателей, приобретающих товары и услуги с использованием платежных систем Qiwi, уточняется в пресс-релизе.
Qiwi - один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.
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ЭкономикаСШАРоссияQiwi, Ltd.
 
 
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