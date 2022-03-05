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Путин встретился с премьер-министром Израиля
Путин встретился с премьер-министром Израиля - РИА Новости, 05.03.2022
Путин встретился с премьер-министром Израиля
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в субботу встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис, сообщает израильская РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:40
2022-03-05T19:52
россия
в мире
москва
израиль
украина
нафтали беннет
владимир путин
донбасс
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в субботу встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис, сообщает израильская государственная телерадиокорпорация КАН со ссылкой на Кремль."Кремль сообщил, что Беннет встречается с Путиным в Москве, стороны обсуждают украинский кризис", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776339126.html
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москва
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россия, в мире, москва, израиль, украина, нафтали беннет, владимир путин, донбасс
19:40 05.03.2022 (обновлено: 19:52 05.03.2022)
 
Путин встретился с премьер-министром Израиля

Президент Путин обсудил с премьер-министром Израиля Беннетом украинский кризис

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в субботу встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис, сообщает израильская государственная телерадиокорпорация КАН со ссылкой на Кремль.
"Кремль сообщил, что Беннет встречается с Путиным в Москве, стороны обсуждают украинский кризис", - говорится в публикации.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Израиле призвали усадить стороны конфликта на Украине за стол переговоров
 
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