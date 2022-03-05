https://ria.ru/20220305/putin-1776826702.html

Путин встретился с премьер-министром Израиля

Путин встретился с премьер-министром Израиля - РИА Новости, 05.03.2022

Путин встретился с премьер-министром Израиля

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в субботу встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис, сообщает израильская РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:40

2022-03-05T19:40

2022-03-05T19:52

россия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в субботу встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис, сообщает израильская государственная телерадиокорпорация КАН со ссылкой на Кремль."Кремль сообщил, что Беннет встречается с Путиным в Москве, стороны обсуждают украинский кризис", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776339126.html

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Владимир Лаврентьев

россия, в мире, москва, израиль, украина, нафтали беннет, владимир путин, донбасс