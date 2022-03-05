https://ria.ru/20220305/putin-1776826702.html
Путин встретился с премьер-министром Израиля
Путин встретился с премьер-министром Израиля - РИА Новости, 05.03.2022
Путин встретился с премьер-министром Израиля
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в субботу встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис, сообщает израильская РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:40
2022-03-05T19:40
2022-03-05T19:52
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в субботу встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис, сообщает израильская государственная телерадиокорпорация КАН со ссылкой на Кремль."Кремль сообщил, что Беннет встречается с Путиным в Москве, стороны обсуждают украинский кризис", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776339126.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, москва, израиль, украина, нафтали беннет, владимир путин, донбасс
19:40 05.03.2022 (обновлено: 19:52 05.03.2022)
Путин встретился с премьер-министром Израиля
Президент Путин обсудил с премьер-министром Израиля Беннетом украинский кризис