https://ria.ru/20220305/putin-1776781416.html

Путин предупредил о "колоссальных последствиях" закрытия неба над Украиной

Путин предупредил о "колоссальных последствиях" закрытия неба над Украиной - РИА Новости, 05.03.2022

Путин предупредил о "колоссальных последствиях" закрытия неба над Украиной

Закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия не только для РФ, но и Европы, понимание этого есть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:45

2022-03-05T16:45

2022-03-05T16:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы рф

украина

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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия не только для РФ, но и Европы, понимание этого есть, заявил президент России Владимир Путин."Реализация этого требования закрыть небо сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто там на той стороне что-то воркует, есть", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/nato-1776625243.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина