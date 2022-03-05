16:27 05.03.2022 (обновлено: 16:45 05.03.2022)
Путин рассказал об опасности столкновения с НАТО из-за Украины
Президент Пуин: если Украина войдет в НАТО, это приведет к столкновению России с альянсом
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО позволит поддерживать ее в случае военного конфликта, и они полезут и в Крым, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине.
"В последнее время еще хуже: вдруг заговорили о том, что собираются еще - то есть говорят-то уже давно - но начали все активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может привести еще до сих пор? Если это страна НАТО, в соответствии с договором об образовании этой организации все другие члены Альянса должны поддерживать эту страну в случае военного конфликта", - сказал Путин.
Он также напомнил, что никто не признает Крым российским.
"Значит, они проводят военные операции на Донбассе. Так же полезут и в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО. Со всей организацией НАТО. А это что такое? Последствия понятны или нет? Поэтому думаю, что для всех понятны", - сказал Путин.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.