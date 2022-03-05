https://ria.ru/20220305/putin-1776774737.html

Путин рассказал об опасности столкновения с НАТО из-за Украины

Путин рассказал об опасности столкновения с НАТО из-за Украины - РИА Новости, 05.03.2022

Путин рассказал об опасности столкновения с НАТО из-за Украины

Принятие Украины в НАТО позволит поддерживать ее в случае военного конфликта, и они полезут и в Крым, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:27

2022-03-05T16:27

2022-03-05T16:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

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нато

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО позволит поддерживать ее в случае военного конфликта, и они полезут и в Крым, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине."В последнее время еще хуже: вдруг заговорили о том, что собираются еще - то есть говорят-то уже давно - но начали все активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может привести еще до сих пор? Если это страна НАТО, в соответствии с договором об образовании этой организации все другие члены Альянса должны поддерживать эту страну в случае военного конфликта", - сказал Путин.Он также напомнил, что никто не признает Крым российским.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/konflikt-1776730662.html

https://ria.ru/20220304/razvedka-1776585625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донбасс, нато, владимир путин