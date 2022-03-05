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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/putin-1776774737.html
Путин рассказал об опасности столкновения с НАТО из-за Украины
Путин рассказал об опасности столкновения с НАТО из-за Украины - РИА Новости, 05.03.2022
Путин рассказал об опасности столкновения с НАТО из-за Украины
Принятие Украины в НАТО позволит поддерживать ее в случае военного конфликта, и они полезут и в Крым, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:27
2022-03-05T16:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
нато
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО позволит поддерживать ее в случае военного конфликта, и они полезут и в Крым, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине."В последнее время еще хуже: вдруг заговорили о том, что собираются еще - то есть говорят-то уже давно - но начали все активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может привести еще до сих пор? Если это страна НАТО, в соответствии с договором об образовании этой организации все другие члены Альянса должны поддерживать эту страну в случае военного конфликта", - сказал Путин.Он также напомнил, что никто не признает Крым российским.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/konflikt-1776730662.html
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в мире, украина, донбасс, нато, владимир путин
16:27 05.03.2022 (обновлено: 16:45 05.03.2022)
 
Путин рассказал об опасности столкновения с НАТО из-за Украины

Президент Пуин: если Украина войдет в НАТО, это приведет к столкновению России с альянсом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО позволит поддерживать ее в случае военного конфликта, и они полезут и в Крым, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине.
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Вчера, 14:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"В последнее время еще хуже: вдруг заговорили о том, что собираются еще - то есть говорят-то уже давно - но начали все активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может привести еще до сих пор? Если это страна НАТО, в соответствии с договором об образовании этой организации все другие члены Альянса должны поддерживать эту страну в случае военного конфликта", - сказал Путин.
Он также напомнил, что никто не признает Крым российским.
"Значит, они проводят военные операции на Донбассе. Так же полезут и в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО. Со всей организацией НАТО. А это что такое? Последствия понятны или нет? Поэтому думаю, что для всех понятны", - сказал Путин.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 18:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СВР: разведка стран НАТО сообщает СБУ о планах и передвижениях ВС России
 
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