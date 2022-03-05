https://ria.ru/20220305/putin-1776764068.html

Воюющие сейчас в Донбассе сражаются за наше будущее, заявил Путин

Воюющие сейчас в Донбассе сражаются за наше будущее, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

Воюющие сейчас в Донбассе сражаются за наше будущее, заявил Путин

Воюющие сейчас в Донбассе ребята сражаются за будущее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:06

2022-03-05T16:06

2022-03-05T16:35

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

владимир путин

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Воюющие сейчас в Донбассе ребята сражаются за будущее, заявил президент России Владимир Путин."И ребята наши, которые там сейчас сражаются и жизни свою кладут, они сражаются за наше будущее и за будущее наших детей. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин в Химках во время встречи с женщинами лётного состава Российских авиакомпаний.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/dobrovoltsy-1776771969.html

https://ria.ru/20220305/putin-1776774737.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность