https://ria.ru/20220305/putin-1776764068.html
Воюющие сейчас в Донбассе сражаются за наше будущее, заявил Путин
Воюющие сейчас в Донбассе сражаются за наше будущее, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
Воюющие сейчас в Донбассе сражаются за наше будущее, заявил Путин
Воюющие сейчас в Донбассе ребята сражаются за будущее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:06
2022-03-05T16:06
2022-03-05T16:35
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Воюющие сейчас в Донбассе ребята сражаются за будущее, заявил президент России Владимир Путин."И ребята наши, которые там сейчас сражаются и жизни свою кладут, они сражаются за наше будущее и за будущее наших детей. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин в Химках во время встречи с женщинами лётного состава Российских авиакомпаний.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/dobrovoltsy-1776771969.html
https://ria.ru/20220305/putin-1776774737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
16:06 05.03.2022 (обновлено: 16:35 05.03.2022)
Воюющие сейчас в Донбассе сражаются за наше будущее, заявил Путин
Путин: воюющие сейчас в Донбассе ребята сражаются за наше будущее, за будущее наших детей