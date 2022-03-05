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Путин назвал позицию Запада по Украине театром абсурда
Путин назвал позицию Запада по Украине театром абсурда - РИА Новости, 05.03.2022
Путин назвал позицию Запада по Украине театром абсурда
Президент России Владимир Путин назвал театром абсурда позицию Запада по Украине, отметив, что на черное говорят белое, на белое черное. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:02
2022-03-05T16:12
в мире
владимир путин
россия
украина
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ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал театром абсурда позицию Запада по Украине, отметив, что на черное говорят белое, на белое черное.Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине.Он напомнил, что в последнее время киевские власти стали прямо публично заявлять о том, что они не собираются выполнять минские соглашения."Ну они же говорят об этом прямо с экранов телевизора. В интернете. Везде. Публично говорят: "не нравится", "не будем". При этом Россию продолжали обвинять в том, что мы не выполняем этих соглашений. Ну какой-то бред просто. Театр абсурда. То, что белое, говорят - черное, а на черное говорят белое", - сказал Путин.
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в мире, владимир путин, россия, украина
16:02 05.03.2022 (обновлено: 16:12 05.03.2022)
 
Путин назвал позицию Запада по Украине театром абсурда

Президент Путин назвал позицию Запада по Украине театром абсурда

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал театром абсурда позицию Запада по Украине, отметив, что на черное говорят белое, на белое черное.
Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине.
Он напомнил, что в последнее время киевские власти стали прямо публично заявлять о том, что они не собираются выполнять минские соглашения.
"Ну они же говорят об этом прямо с экранов телевизора. В интернете. Везде. Публично говорят: "не нравится", "не будем". При этом Россию продолжали обвинять в том, что мы не выполняем этих соглашений. Ну какой-то бред просто. Театр абсурда. То, что белое, говорят - черное, а на черное говорят белое", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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