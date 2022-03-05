https://ria.ru/20220305/putin-1776762633.html

Путин назвал позицию Запада по Украине театром абсурда

Путин назвал позицию Запада по Украине театром абсурда - РИА Новости, 05.03.2022

Путин назвал позицию Запада по Украине театром абсурда

Президент России Владимир Путин назвал театром абсурда позицию Запада по Украине, отметив, что на черное говорят белое, на белое черное. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:02

2022-03-05T16:02

2022-03-05T16:12

в мире

владимир путин

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал театром абсурда позицию Запада по Украине, отметив, что на черное говорят белое, на белое черное.Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине.Он напомнил, что в последнее время киевские власти стали прямо публично заявлять о том, что они не собираются выполнять минские соглашения."Ну они же говорят об этом прямо с экранов телевизора. В интернете. Везде. Публично говорят: "не нравится", "не будем". При этом Россию продолжали обвинять в том, что мы не выполняем этих соглашений. Ну какой-то бред просто. Театр абсурда. То, что белое, говорят - черное, а на черное говорят белое", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776765224.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, украина