https://ria.ru/20220305/putin-1776711723.html

Путин пока не планирует встречаться с иностранным бизнесом, заявил Песков

Путин пока не планирует встречаться с иностранным бизнесом, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2022

Путин пока не планирует встречаться с иностранным бизнесом, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин сейчас не планирует встречаться с иностранным бизнесом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:13

2022-03-05T13:13

2022-03-05T13:28

экономика

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774191856_0:115:3345:1997_1920x0_80_0_0_76acc50c04fcc5c744a3d63fa66db7fb.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сейчас не планирует встречаться с иностранным бизнесом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, сейчас таких встреч не планируется. Существуют компании, которые вынужденно это делают и мы понимаем, по каким причинам они это делают, опять же, по причинам этого самого экономического бандитизма, потому что они тоже могут стать объектами этого бандитизма", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент РФ провести какие-либо встречи или диалог с иностранным бизнесом на фоне их решения покинуть РФ.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

https://ria.ru/20220305/ekonomika-1776708707.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, украина