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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/putin-1776711723.html
Путин пока не планирует встречаться с иностранным бизнесом, заявил Песков
Путин пока не планирует встречаться с иностранным бизнесом, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2022
Путин пока не планирует встречаться с иностранным бизнесом, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин сейчас не планирует встречаться с иностранным бизнесом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:13
2022-03-05T13:28
экономика
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сейчас не планирует встречаться с иностранным бизнесом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, сейчас таких встреч не планируется. Существуют компании, которые вынужденно это делают и мы понимаем, по каким причинам они это делают, опять же, по причинам этого самого экономического бандитизма, потому что они тоже могут стать объектами этого бандитизма", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент РФ провести какие-либо встречи или диалог с иностранным бизнесом на фоне их решения покинуть РФ.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
https://ria.ru/20220305/ekonomika-1776708707.html
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экономика, владимир путин, россия, украина
13:13 05.03.2022 (обновлено: 13:28 05.03.2022)
 
Путин пока не планирует встречаться с иностранным бизнесом, заявил Песков

Песков заявил, что Путин пока не планирует встречаться с зарубежным бизнесом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сейчас не планирует встречаться с иностранным бизнесом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас таких встреч не планируется. Существуют компании, которые вынужденно это делают и мы понимаем, по каким причинам они это делают, опять же, по причинам этого самого экономического бандитизма, потому что они тоже могут стать объектами этого бандитизма", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент РФ провести какие-либо встречи или диалог с иностранным бизнесом на фоне их решения покинуть РФ.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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