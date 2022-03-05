https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776690901.html

Названы страны, которые больше всего заинтересованы в туристах из России

Названы страны, которые больше всего заинтересованы в туристах из России - РИА Новости, 05.03.2022

Названы страны, которые больше всего заинтересованы в туристах из России

Определены государства, экономика которых больше всего зависит от прилетающих к ним российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:26

2022-03-05T18:26

2022-03-05T18:26

туризм

туризм

новости - туризм

узбекистан

греция

ассоциация туроператоров россии (атор)

ситуация в днр и лнр

турция

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Определены государства, экономика которых больше всего зависит от прилетающих к ним российских туристов, сообщает АТОР.Сфера гостеприимства этих стран пострадает наиболее сильно, если отечественные путешественники не смогут посещать их курорты, отмечают авторы исследования — платформа туристической информации Mabrian Technologies. Аналитики подсчитали число мест на регулярных рейсах из России на следующие шесть месяцев начиная с 24 февраля.Страна с наибольшим количеством перелетов из России — Турция. Туда могут попасть почти два миллиона туристов.Далее в списке — Узбекистан, ОАЭ и Таджикистан. Чуть меньшая зависимость — у Германии, Греции, Египта и Кипра."Новая нестабильность ставит под угрозу восстановление туризма в Европе, когда казалось, что мы преодолели кризис, вызванный COVID-19", — делают вывод авторы исследования.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

узбекистан

греция

турция

оаэ

таджикистан

германия

кипр

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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