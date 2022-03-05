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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776690901.html
Названы страны, которые больше всего заинтересованы в туристах из России
Названы страны, которые больше всего заинтересованы в туристах из России - РИА Новости, 05.03.2022
Названы страны, которые больше всего заинтересованы в туристах из России
Определены государства, экономика которых больше всего зависит от прилетающих к ним российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:26
2022-03-05T18:26
туризм
туризм
новости - туризм
узбекистан
греция
ассоциация туроператоров россии (атор)
ситуация в днр и лнр
турция
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Определены государства, экономика которых больше всего зависит от прилетающих к ним российских туристов, сообщает АТОР.Сфера гостеприимства этих стран пострадает наиболее сильно, если отечественные путешественники не смогут посещать их курорты, отмечают авторы исследования — платформа туристической информации Mabrian Technologies. Аналитики подсчитали число мест на регулярных рейсах из России на следующие шесть месяцев начиная с 24 февраля.Страна с наибольшим количеством перелетов из России — Турция. Туда могут попасть почти два миллиона туристов.Далее в списке — Узбекистан, ОАЭ и Таджикистан. Чуть меньшая зависимость — у Германии, Греции, Египта и Кипра."Новая нестабильность ставит под угрозу восстановление туризма в Европе, когда казалось, что мы преодолели кризис, вызванный COVID-19", — делают вывод авторы исследования.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html
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туризм, новости - туризм, узбекистан, греция, ассоциация туроператоров россии (атор), ситуация в днр и лнр, турция, оаэ, таджикистан, германия, кипр, египет
18:26 05.03.2022
 
Названы страны, которые больше всего заинтересованы в туристах из России

АТОР: Турция и Узбекистан больше других стран зависят от российского туризма

© Depositphotos / DzmitRock87@gmail.comПляж Клеопатры в Алании
Пляж Клеопатры в Алании - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Depositphotos / DzmitRock87@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Определены государства, экономика которых больше всего зависит от прилетающих к ним российских туристов, сообщает АТОР.
Сфера гостеприимства этих стран пострадает наиболее сильно, если отечественные путешественники не смогут посещать их курорты, отмечают авторы исследования — платформа туристической информации Mabrian Technologies. Аналитики подсчитали число мест на регулярных рейсах из России на следующие шесть месяцев начиная с 24 февраля.
Страна с наибольшим количеством перелетов из России — Турция. Туда могут попасть почти два миллиона туристов.
Далее в списке — Узбекистан, ОАЭ и Таджикистан. Чуть меньшая зависимость — у Германии, Греции, Египта и Кипра.
"Новая нестабильность ставит под угрозу восстановление туризма в Европе, когда казалось, что мы преодолели кризис, вызванный COVID-19", — делают вывод авторы исследования.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмУзбекистанГрецияАссоциация туроператоров России (АТОР)Ситуация в ДНР и ЛНРТурцияОАЭТаджикистанГерманияКипрЕгипет
 
 
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