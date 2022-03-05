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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/pushilin-1776847494.html
Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин
Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.03.2022
Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин
Киевский режим доживает последние дни, у него агония, считает глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T21:28
2022-03-05T22:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
украина
донбасс
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киевский режим доживает последние дни, у него агония, считает глава ДНР Денис Пушилин."Украинский режим в нынешнем состоянии доживает последние дни. Это та агония, с попыткой нанести как можно больше ущерба и оставить после себя", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, денис пушилин, украина, донбасс
21:28 05.03.2022 (обновлено: 22:23 05.03.2022)
 
Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что украинский режим доживает последние дни

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киевский режим доживает последние дни, у него агония, считает глава ДНР Денис Пушилин.
"Украинский режим в нынешнем состоянии доживает последние дни. Это та агония, с попыткой нанести как можно больше ущерба и оставить после себя", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия не планирует "аннексировать" Украину, заявили в Совфеде
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинУкраинаДонбасс
 
 
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