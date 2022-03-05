https://ria.ru/20220305/pushilin-1776847494.html

Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин

Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.03.2022

Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин

Киевский режим доживает последние дни, у него агония, считает глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T21:28

2022-03-05T21:28

2022-03-05T22:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киевский режим доживает последние дни, у него агония, считает глава ДНР Денис Пушилин."Украинский режим в нынешнем состоянии доживает последние дни. Это та агония, с попыткой нанести как можно больше ущерба и оставить после себя", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776726579.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, украина, донбасс