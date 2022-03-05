https://ria.ru/20220305/pushilin-1776847494.html
Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин
Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.03.2022
Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин
Киевский режим доживает последние дни, у него агония, считает глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T21:28
2022-03-05T21:28
2022-03-05T22:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
украина
донбасс
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киевский режим доживает последние дни, у него агония, считает глава ДНР Денис Пушилин."Украинский режим в нынешнем состоянии доживает последние дни. Это та агония, с попыткой нанести как можно больше ущерба и оставить после себя", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, украина, донбасс
21:28 05.03.2022 (обновлено: 22:23 05.03.2022)
Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что украинский режим доживает последние дни