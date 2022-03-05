https://ria.ru/20220305/puma-1776839787.html
Puma приостановила работу в России
Puma приостановила работу в России - РИА Новости, 05.03.2022
Puma приостановила работу в России
Немецкая компания Puma, которая занимается выпуском спортивной одежды и обуви, а также сопутствующих товаров, объявила о приостановке поставок продукции и... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:45
2022-03-05T20:45
2022-03-05T20:45
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экономика
германия
санкции в отношении россии
санкции
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Немецкая компания Puma, которая занимается выпуском спортивной одежды и обуви, а также сопутствующих товаров, объявила о приостановке поставок продукции и работы магазинов в РФ в связи с событиями на Украине."Мы приостановили поставки нашей продукции в Россию. Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ", - отмечается в сообщении компании в Twitter.Также указывается, что Puma приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, экономика, германия, санкции в отношении россии, санкции
Puma приостановила работу в России
Немецкая компания Puma объявила о приостановке поставок и работы магазинов в России