https://ria.ru/20220305/puma-1776839787.html

Puma приостановила работу в России

Puma приостановила работу в России - РИА Новости, 05.03.2022

Puma приостановила работу в России

Немецкая компания Puma, которая занимается выпуском спортивной одежды и обуви, а также сопутствующих товаров, объявила о приостановке поставок продукции и... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:45

2022-03-05T20:45

2022-03-05T20:45

в мире

россия

экономика

германия

санкции в отношении россии

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20963/67/209636746_0:26:501:307_1920x0_80_0_0_42a352027df032f2522ff85ec5c97d51.jpg

БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Немецкая компания Puma, которая занимается выпуском спортивной одежды и обуви, а также сопутствующих товаров, объявила о приостановке поставок продукции и работы магазинов в РФ в связи с событиями на Украине."Мы приостановили поставки нашей продукции в Россию. Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ", - отмечается в сообщении компании в Twitter.Также указывается, что Puma приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/marksspencer-1776566264.html

https://ria.ru/20220305/inditex-1776718989.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, экономика, германия, санкции в отношении россии, санкции