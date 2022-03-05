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Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 05.03.2022
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Заторы на дорогах в Москве в субботу днем достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:56
2022-03-05T16:56
общество
новый арбат
химки
ленинградское шоссе (москва)
россия
москва
авто
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заторы на дорогах в Москве в субботу днем достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных - Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Софийской. Кроме того, пробки фиксируются на Большом Москворецком мосту и Большом Каменном мосту, на Боровицкой и Лубянской площадях, а также на Большой Якиманке, Большой Лубянке и Новом Арбате.В пробках стоит и все Бульварное кольцо. Садовое кольцо практически "сомкнулось" в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на северо-востоке, востоке, юго-востоке и юге столицы.Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях. Отдельные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности на севере, юго-востоке и юго-западе.Вылетные магистрали относительно свободны, но наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе в сторону Химок, а также на Дмитровском, Алтуфьевском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и проспекте Маршала Жукова.
https://ria.ru/20220305/avtomobili-1776630184.html
https://ria.ru/20220304/narusheniya-1776521468.html
новый арбат
химки
ленинградское шоссе (москва)
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общество, новый арбат, химки, ленинградское шоссе (москва), россия, москва, авто
16:56 05.03.2022
 
Пробки в Москве достигли десяти баллов

Яндекс: пробки на дорогах в Москве достигли в субботу днем десяти баллов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заторы на дорогах в Москве в субботу днем достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных - Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Софийской. Кроме того, пробки фиксируются на Большом Москворецком мосту и Большом Каменном мосту, на Боровицкой и Лубянской площадях, а также на Большой Якиманке, Большой Лубянке и Новом Арбате.
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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В пробках стоит и все Бульварное кольцо. Садовое кольцо практически "сомкнулось" в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на северо-востоке, востоке, юго-востоке и юге столицы.
Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях. Отдельные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности на севере, юго-востоке и юго-западе.
Вылетные магистрали относительно свободны, но наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе в сторону Химок, а также на Дмитровском, Алтуфьевском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и проспекте Маршала Жукова.
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ОбществоНовый АрбатХимкиЛенинградское шоссе (Москва)РоссияМоскваАвто
 
 
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