Пробки в Москве достигли десяти баллов
Яндекс: пробки на дорогах в Москве достигли в субботу днем десяти баллов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заторы на дорогах в Москве в субботу днем достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных - Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Софийской. Кроме того, пробки фиксируются на Большом Москворецком мосту и Большом Каменном мосту, на Боровицкой и Лубянской площадях, а также на Большой Якиманке, Большой Лубянке и Новом Арбате.
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В пробках стоит и все Бульварное кольцо. Садовое кольцо практически "сомкнулось" в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на северо-востоке, востоке, юго-востоке и юге столицы.
Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях. Отдельные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности на севере, юго-востоке и юго-западе.
Вылетные магистрали относительно свободны, но наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе в сторону Химок, а также на Дмитровском, Алтуфьевском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и проспекте Маршала Жукова.