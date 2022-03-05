https://ria.ru/20220305/probki-1776786009.html

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 05.03.2022

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Заторы на дорогах в Москве в субботу днем достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:56

2022-03-05T16:56

2022-03-05T16:56

общество

новый арбат

химки

ленинградское шоссе (москва)

россия

москва

авто

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заторы на дорогах в Москве в субботу днем достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных - Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Софийской. Кроме того, пробки фиксируются на Большом Москворецком мосту и Большом Каменном мосту, на Боровицкой и Лубянской площадях, а также на Большой Якиманке, Большой Лубянке и Новом Арбате.В пробках стоит и все Бульварное кольцо. Садовое кольцо практически "сомкнулось" в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на северо-востоке, востоке, юго-востоке и юге столицы.Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях. Отдельные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности на севере, юго-востоке и юго-западе.Вылетные магистрали относительно свободны, но наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе в сторону Химок, а также на Дмитровском, Алтуфьевском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и проспекте Маршала Жукова.

https://ria.ru/20220305/avtomobili-1776630184.html

https://ria.ru/20220304/narusheniya-1776521468.html

новый арбат

химки

ленинградское шоссе (москва)

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, новый арбат, химки, ленинградское шоссе (москва), россия, москва, авто