Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/prizyvnik-1776767999.html
К спецоперации на Украине не планируют привлекать призывников, заявил Путин
К спецоперации на Украине не планируют привлекать призывников, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
К спецоперации на Украине не планируют привлекать призывников, заявил Путин
В спецоперации России на Украине принимают участие только профессиональные военные, призывников нет и не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:15
2022-03-05T18:46
россия
украина
безопасность
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776813182_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b47bd80b2eb7e6c61d84b01bed858dc.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В спецоперации России на Украине принимают участие только профессиональные военные, призывников нет и не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин"В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни - защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776771283.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин исключил участие призывников в спецоперации на Украине
Путин заявляет, что ни призывников, ни тех, кого призывают на сборы, привлекать к операции на Украине не будут
2022-03-05T16:15
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776813182_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2454e3be41e4a5d7de9ffbad1055f568.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, безопасность, владимир путин
16:15 05.03.2022 (обновлено: 18:46 05.03.2022)
 
К спецоперации на Украине не планируют привлекать призывников, заявил Путин

Президент Путин: к спецоперации на Украине не планируют привлекать призывников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В спецоперации России на Украине принимают участие только профессиональные военные, призывников нет и не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин
"В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни - защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.
При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 16:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что Россия выполнит задачи спецоперации на Украине
 
РоссияУкраинаБезопасностьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала