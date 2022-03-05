https://ria.ru/20220305/prizyvnik-1776767999.html
К спецоперации на Украине не планируют привлекать призывников, заявил Путин
К спецоперации на Украине не планируют привлекать призывников, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
К спецоперации на Украине не планируют привлекать призывников, заявил Путин
В спецоперации России на Украине принимают участие только профессиональные военные, призывников нет и не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:15
2022-03-05T16:15
2022-03-05T18:46
россия
украина
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В спецоперации России на Украине принимают участие только профессиональные военные, призывников нет и не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин"В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни - защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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Путин исключил участие призывников в спецоперации на Украине
Путин заявляет, что ни призывников, ни тех, кого призывают на сборы, привлекать к операции на Украине не будут
2022-03-05T16:15
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, безопасность, владимир путин
16:15 05.03.2022 (обновлено: 18:46 05.03.2022)
К спецоперации на Украине не планируют привлекать призывников, заявил Путин
Президент Путин: к спецоперации на Украине не планируют привлекать призывников