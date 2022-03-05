Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/prazdnik-1776760827.html
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем - РИА Новости, 05.03.2022
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем, а также РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:55
2022-03-05T18:52
международный женский день
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736315345_0:73:3300:1929_1920x0_80_0_0_2a4b0d1ece50ef0ca491af04adb5f4c4.jpg
ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем, а также отметил особую роль представительниц авиакомпаний в отрасли.В ходе мероприятия Путин посетил учебный центр "Аэрофлота" и был впечатлен авиатренажерами."Надо сказать, что это впечатляет. Вот Маша (Касяник) показала, как и что управляется, я под ее руководством подвигал эти джойстики, это действительно здорово, тем более что есть и новые поколения этих тренажеров", - сказал Путин."Хочу вас всех поздравить с наступающим праздником 8 Марта, пожелать вам всего самого доброго – всем вашим коллегам. К женщинам России еще смогу обратиться чуть попозже. Но хотел сказать, что в отрасли, о которой мы говорим и в которой вы работаете, работает... свыше 70 тысяч женщин, есть и пилоты – свыше 200... Я уж не говорю о стюардессах, о бортпроводниках - это вообще такой особый отряд, особая каста", - сказал Путин.Он отметил, что в авиации всегда с особым уважением и интересом относились к сотрудникам-женщинам. "У нас в начале прошлого века первые женщины появились в авиации, блестяще зарекомендовали себя и в ходе Великой Отечественной войны. Мы знаем все эти знаменитые названия женских полков; как они воевали, знаем. И сейчас работают на всех должностях. И диспетчеры, и инженеры техники... бортпроводники, пилоты. В общем, такой очень серьезный отряд женский, который дополняет мужскую часть авиационной отрасли", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220305/podarki-1776634365.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736315345_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_f2f60e6f23250d5c21bb73906b8d7cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международный женский день, владимир путин, россия, общество
15:55 05.03.2022 (обновлено: 18:52 05.03.2022)
 
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем, а также отметил особую роль представительниц авиакомпаний в отрасли.
В ходе мероприятия Путин посетил учебный центр "Аэрофлота" и был впечатлен авиатренажерами.
"Надо сказать, что это впечатляет. Вот Маша (Касяник) показала, как и что управляется, я под ее руководством подвигал эти джойстики, это действительно здорово, тем более что есть и новые поколения этих тренажеров", - сказал Путин.
"Хочу вас всех поздравить с наступающим праздником 8 Марта, пожелать вам всего самого доброго – всем вашим коллегам. К женщинам России еще смогу обратиться чуть попозже. Но хотел сказать, что в отрасли, о которой мы говорим и в которой вы работаете, работает... свыше 70 тысяч женщин, есть и пилоты – свыше 200... Я уж не говорю о стюардессах, о бортпроводниках - это вообще такой особый отряд, особая каста", - сказал Путин.
Он отметил, что в авиации всегда с особым уважением и интересом относились к сотрудникам-женщинам. "У нас в начале прошлого века первые женщины появились в авиации, блестяще зарекомендовали себя и в ходе Великой Отечественной войны. Мы знаем все эти знаменитые названия женских полков; как они воевали, знаем. И сейчас работают на всех должностях. И диспетчеры, и инженеры техники... бортпроводники, пилоты. В общем, такой очень серьезный отряд женский, который дополняет мужскую часть авиационной отрасли", - подчеркнул Путин.
Девушка с подарком - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 03:17
Исследование показало, сколько тратят россияне на подарки к 8 Марта
 
Международный женский деньВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала