https://ria.ru/20220305/prazdnik-1776760827.html

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем - РИА Новости, 05.03.2022

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем, а также РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:55

2022-03-05T15:55

2022-03-05T18:52

международный женский день

владимир путин

россия

общество

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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем, а также отметил особую роль представительниц авиакомпаний в отрасли.В ходе мероприятия Путин посетил учебный центр "Аэрофлота" и был впечатлен авиатренажерами."Надо сказать, что это впечатляет. Вот Маша (Касяник) показала, как и что управляется, я под ее руководством подвигал эти джойстики, это действительно здорово, тем более что есть и новые поколения этих тренажеров", - сказал Путин."Хочу вас всех поздравить с наступающим праздником 8 Марта, пожелать вам всего самого доброго – всем вашим коллегам. К женщинам России еще смогу обратиться чуть попозже. Но хотел сказать, что в отрасли, о которой мы говорим и в которой вы работаете, работает... свыше 70 тысяч женщин, есть и пилоты – свыше 200... Я уж не говорю о стюардессах, о бортпроводниках - это вообще такой особый отряд, особая каста", - сказал Путин.Он отметил, что в авиации всегда с особым уважением и интересом относились к сотрудникам-женщинам. "У нас в начале прошлого века первые женщины появились в авиации, блестяще зарекомендовали себя и в ходе Великой Отечественной войны. Мы знаем все эти знаменитые названия женских полков; как они воевали, знаем. И сейчас работают на всех должностях. И диспетчеры, и инженеры техники... бортпроводники, пилоты. В общем, такой очень серьезный отряд женский, который дополняет мужскую часть авиационной отрасли", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220305/podarki-1776634365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

международный женский день, владимир путин, россия, общество