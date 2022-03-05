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СМИ: немецкие власти не видят проблем в обслуживании "Северного потока — 2"
СМИ: немецкие власти не видят проблем в обслуживании "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.03.2022
СМИ: немецкие власти не видят проблем в обслуживании "Северного потока — 2"
Министерство экономики земли Мекленбург-Передняя Померания не считает обслуживание газопровода "Северный поток — 2" рискованным даже в случае... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:45
2022-03-05T12:04
экономика
маттиас варниг
мария захарова
владимир путин
балтийское море
грайфсвальд
россия
газпром
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Министерство экономики земли Мекленбург-Передняя Померания не считает обслуживание газопровода "Северный поток — 2" рискованным даже в случае неплатежеспособности эксплуатирующей компании, речь идет о части, расположенной в территориальных водах Германии, и станцию ​​по приему в Любмине, сообщило агентство dpa.За обслуживание части трубопровода в исключительной экономической зоне Германии отвечает Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, станции по приему газа и отрезка протяженностью 12 морских миль в территориальных водах ФРГ - Горное ведомство в Штральзунде.По информации dpa, Горное ведомство, в частности, исходит из того, что "германо-российский трубопровод безопасен и что никаких мер принимать не нужно". На момент завершения строительства в конце 2021 года имелись "действующие сертификаты испытаний от независимых экспертов, подтверждающие герметичность и прочность линии", пишет агентство со ссылкой на земельное Минэкономики.Обслуживание станции в Любмине близ Грайфсвальда также осуществляет компания Gascade GmbH из Касселя. В компании сообщили dpa, что в настоящее время обеспечивают "эксплуатационно-безопасное состояние" станции.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей. Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывала завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ФРГ остановить процесс сертификации "Северного потока — 2" обернется необратимым ущербом для отношений Москвы и Берлина."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
https://ria.ru/20220302/lavrov-1776123056.html
https://ria.ru/20220302/gazoprovod-1776019136.html
балтийское море
грайфсвальд
россия
германия
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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экономика, маттиас варниг, мария захарова, владимир путин, балтийское море, грайфсвальд, россия, газпром, аэрофлот, втб, северный поток — 2, германия
11:45 05.03.2022 (обновлено: 12:04 05.03.2022)
 
СМИ: немецкие власти не видят проблем в обслуживании "Северного потока — 2"

DPA: немецкие власти не видят проблем в обслуживании "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Береговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Министерство экономики земли Мекленбург-Передняя Померания не считает обслуживание газопровода "Северный поток — 2" рискованным даже в случае неплатежеспособности эксплуатирующей компании, речь идет о части, расположенной в территориальных водах Германии, и станцию ​​по приему в Любмине, сообщило агентство dpa.
За обслуживание части трубопровода в исключительной экономической зоне Германии отвечает Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, станции по приему газа и отрезка протяженностью 12 морских миль в территориальных водах ФРГ - Горное ведомство в Штральзунде.
По информации dpa, Горное ведомство, в частности, исходит из того, что "германо-российский трубопровод безопасен и что никаких мер принимать не нужно". На момент завершения строительства в конце 2021 года имелись "действующие сертификаты испытаний от независимых экспертов, подтверждающие герметичность и прочность линии", пишет агентство со ссылкой на земельное Минэкономики.
Обслуживание станции в Любмине близ Грайфсвальда также осуществляет компания Gascade GmbH из Касселя. В компании сообщили dpa, что в настоящее время обеспечивают "эксплуатационно-безопасное состояние" станции.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей. Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывала завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ФРГ остановить процесс сертификации "Северного потока — 2" обернется необратимым ущербом для отношений Москвы и Берлина.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
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ЭкономикаМаттиас ВарнигМария ЗахароваВладимир ПутинБалтийское мореГрайфсвальдРоссияГазпромАэрофлотВТБСеверный поток — 2Германия
 
 
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