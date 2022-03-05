https://ria.ru/20220305/postavki-1776635638.html

СМИ: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию

СМИ: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию - РИА Новости, 05.03.2022

СМИ: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию

Приостановка поставок товаров Samsung Electronics в Россию связана с физической невозможностью отправить их, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T03:46

2022-03-05T03:46

2022-03-05T07:10

экономика

технологии

россия

samsung

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СЕУЛ, 5 мар - РИА Новости. Приостановка поставок товаров Samsung Electronics в Россию связана с физической невозможностью отправить их, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в компании.По данным агентства, в настоящее время заводы Samsung на территории РФ пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть и помехи работе заводов.Ранее сообщалось, что южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines отменят рейсы в Москву на ближайшие две недели из-за невозможности заправить самолеты в московском аэропорту. В числе отмененных - транзитные грузовые рейсы обеих компаний, которые летали через Москву в Европу.Отмечается, что эта приостановка никак не связана с санкциями южнокорейского правительства или международными санкциями.

https://ria.ru/20220305/avtomobili-1776630184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, технологии, россия, samsung