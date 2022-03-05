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СМИ: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию
СМИ: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию - РИА Новости, 05.03.2022
СМИ: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию
Приостановка поставок товаров Samsung Electronics в Россию связана с физической невозможностью отправить их, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:46
2022-03-05T07:10
экономика
технологии
россия
samsung
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СЕУЛ, 5 мар - РИА Новости. Приостановка поставок товаров Samsung Electronics в Россию связана с физической невозможностью отправить их, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в компании.По данным агентства, в настоящее время заводы Samsung на территории РФ пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть и помехи работе заводов.Ранее сообщалось, что южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines отменят рейсы в Москву на ближайшие две недели из-за невозможности заправить самолеты в московском аэропорту. В числе отмененных - транзитные грузовые рейсы обеих компаний, которые летали через Москву в Европу.Отмечается, что эта приостановка никак не связана с санкциями южнокорейского правительства или международными санкциями.
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экономика, технологии, россия, samsung
03:46 05.03.2022 (обновлено: 07:10 05.03.2022)
 
СМИ: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию

Ренхап: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию проблемой с отправкой товаров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина со смартфотоном Samsung Galaxy Z Fold2
Мужчина со смартфотоном Samsung Galaxy Z Fold2 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мужчина со смартфотоном Samsung Galaxy Z Fold2
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СЕУЛ, 5 мар - РИА Новости. Приостановка поставок товаров Samsung Electronics в Россию связана с физической невозможностью отправить их, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в компании.
"Приостановлена отгрузка (товаров), и мы не можем отправить экспорт в Россию. Сейчас разрабатываем ответные меры", - заявил агентству источник в компании.
По данным агентства, в настоящее время заводы Samsung на территории РФ пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть и помехи работе заводов.
Ранее сообщалось, что южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines отменят рейсы в Москву на ближайшие две недели из-за невозможности заправить самолеты в московском аэропорту. В числе отмененных - транзитные грузовые рейсы обеих компаний, которые летали через Москву в Европу.
Отмечается, что эта приостановка никак не связана с санкциями южнокорейского правительства или международными санкциями.
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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