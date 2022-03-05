https://ria.ru/20220305/postavki-1776635638.html
СМИ: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию
СМИ: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию - РИА Новости, 05.03.2022
СМИ: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию
Приостановка поставок товаров Samsung Electronics в Россию связана с физической невозможностью отправить их, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:46
2022-03-05T03:46
2022-03-05T07:10
экономика
технологии
россия
samsung
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СЕУЛ, 5 мар - РИА Новости. Приостановка поставок товаров Samsung Electronics в Россию связана с физической невозможностью отправить их, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в компании.По данным агентства, в настоящее время заводы Samsung на территории РФ пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть и помехи работе заводов.Ранее сообщалось, что южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines отменят рейсы в Москву на ближайшие две недели из-за невозможности заправить самолеты в московском аэропорту. В числе отмененных - транзитные грузовые рейсы обеих компаний, которые летали через Москву в Европу.Отмечается, что эта приостановка никак не связана с санкциями южнокорейского правительства или международными санкциями.
https://ria.ru/20220305/avtomobili-1776630184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, samsung
03:46 05.03.2022 (обновлено: 07:10 05.03.2022)
СМИ: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию
Ренхап: Samsung объяснила приостановку поставок в Россию проблемой с отправкой товаров