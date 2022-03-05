https://ria.ru/20220305/posol-1776718889.html

Посол России в Нидерландах заявил, что получает угрозы расправы

Посол России в Нидерландах заявил, что получает угрозы расправы - РИА Новости, 05.03.2022

Посол России в Нидерландах заявил, что получает угрозы расправы

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что ему и сотрудникам посольства поступают угрозы физической расправы - есть даже письма с белым порошком. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:35

2022-03-05T13:35

2022-03-05T14:08

в мире

нидерланды

александр шульгин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743570727_0:0:1913:1076_1920x0_80_0_0_85859b20ae2073273dd950498ebb2370.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что ему и сотрудникам посольства поступают угрозы физической расправы - есть даже письма с белым порошком.По его словам, есть акции устрашения - 4 марта на территорию консульского отдела посольства забросили самодельное взрывное устройство, это был баллон с газом, но оно не сработало."Это не единичная акция. В мой адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов посольства прислали письма с белым порошком, Расчет делается на то, чтобы выбить нас из колеи, запугать. Но хочу заверить, что посольство работает в штатном режиме", - добавил дипломат в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20220305/ugrozy-1776663130.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нидерланды, александр шульгин