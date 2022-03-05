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Посол России в Нидерландах заявил, что получает угрозы расправы
Посол России в Нидерландах заявил, что получает угрозы расправы - РИА Новости, 05.03.2022
Посол России в Нидерландах заявил, что получает угрозы расправы
Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что ему и сотрудникам посольства поступают угрозы физической расправы - есть даже письма с белым порошком. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:35
2022-03-05T13:35
2022-03-05T14:08
в мире
нидерланды
александр шульгин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что ему и сотрудникам посольства поступают угрозы физической расправы - есть даже письма с белым порошком.По его словам, есть акции устрашения - 4 марта на территорию консульского отдела посольства забросили самодельное взрывное устройство, это был баллон с газом, но оно не сработало."Это не единичная акция. В мой адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов посольства прислали письма с белым порошком, Расчет делается на то, чтобы выбить нас из колеи, запугать. Но хочу заверить, что посольство работает в штатном режиме", - добавил дипломат в эфире "Первого канала".
https://ria.ru/20220305/ugrozy-1776663130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нидерланды, александр шульгин
13:35 05.03.2022 (обновлено: 14:08 05.03.2022)
Посол России в Нидерландах заявил, что получает угрозы расправы
Посол России в Нидерландах заявил, что получает угрозы физической расправы