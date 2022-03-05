https://ria.ru/20220305/posevnaya-1776735183.html
Подготовка к весенней посевной кампании завершается в Нижегородской области
Подготовка к весенней посевной кампании завершается в Нижегородской области - РИА Новости, 05.03.2022
Подготовка к весенней посевной кампании завершается в Нижегородской области
Подготовка к посевной в Нижегородской области находится в завершающей стадии, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:37
2022-03-05T14:37
2022-03-05T14:43
нижегородская область
экономика
нижегородская область
росагролизинг
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Подготовка к посевной в Нижегородской области находится в завершающей стадии, заявил глава региона Глеб Никитин."Хозяйства региона готовят семенной материал и закупают удобрения. Уже приобретено более 70% минеральных удобрений от запланированного объема. Идут активные поставки от российских компаний. Обеспеченность по семенам зерновых культур составляет 95%. Подготовка семенного материала также продолжается. Все идет в рабочем режиме. В связи с текущей ситуацией усилен контроль и каналы "обратной связи" с производителями", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Глава региона подчеркнул, что серьезным подспорьем для аграриев является новая техника. В рамках региональных мер господдержки в 2021 году приобретено 850 единиц техники и оборудования на сумму более 4 миллиардов рублей. Объем субсидий составил 686 миллионов рублей. Общий объем закупок благодаря господдержке стал рекордным за последние 10 лет.Отмечается, что по итогам 2021 года Нижегородская область – лидер по объему поставок сельскохозяйственной техники по программе федерального лизинга. В результате взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей с АО "Росагролизинг" в 2021 году одобрены заявки на 282 единицы техники на сумму 1,4 миллиарда рублей."Качественная и современная техника имеет огромное значение для успешного развития сельского хозяйства. Работа по обновлению парка таких машин будет продолжаться. Это напрямую влияет на объемы производства", - сказал Никитин.Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян по поручению главы региона 4 марта провел совещание с аграриями для оценки ситуации в отрасли и совершенствования мер поддержки.
https://ria.ru/20220204/zhivotnovodstvo-1771153353.html
https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776011284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нижегородская область, росагролизинг
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Подготовка к посевной в Нижегородской области находится в завершающей стадии, заявил глава региона Глеб Никитин.
"Хозяйства региона готовят семенной материал и закупают удобрения. Уже приобретено более 70% минеральных удобрений от запланированного объема. Идут активные поставки от российских компаний. Обеспеченность по семенам зерновых культур составляет 95%. Подготовка семенного материала также продолжается. Все идет в рабочем режиме. В связи с текущей ситуацией усилен контроль и каналы "обратной связи" с производителями", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона подчеркнул, что серьезным подспорьем для аграриев является новая техника. В рамках региональных мер господдержки в 2021 году приобретено 850 единиц техники и оборудования на сумму более 4 миллиардов рублей. Объем субсидий составил 686 миллионов рублей. Общий объем закупок благодаря господдержке стал рекордным за последние 10 лет.
Отмечается, что по итогам 2021 года Нижегородская область
– лидер по объему поставок сельскохозяйственной техники по программе федерального лизинга. В результате взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей с АО "Росагролизинг
" в 2021 году одобрены заявки на 282 единицы техники на сумму 1,4 миллиарда рублей.
"Качественная и современная техника имеет огромное значение для успешного развития сельского хозяйства. Работа по обновлению парка таких машин будет продолжаться. Это напрямую влияет на объемы производства", - сказал Никитин.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян по поручению главы региона 4 марта провел совещание с аграриями для оценки ситуации в отрасли и совершенствования мер поддержки.
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