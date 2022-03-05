12:41 05.03.2022 (обновлено: 12:51 05.03.2022)
Лукашенко пообещал за два года построить белорусские порты на Балтике
Президент Лукашенко: в течение двух лет у Белоруссии будут порты на российской Балтике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение двух лет у республики будут свои порты на российской Балтике.
"Мы с президентом России обсуждали в последний раз этот вопрос. Еще до этого конфликта. Речь идет о строительстве портового хозяйства… Нам нужны порты свои. Поэтому в оперативном порядке были определены места. Места очень хорошие. Мне уже доложили. Вместе поедем весной. Может, в июне месяце. Посмотрим, как там идет строительство. В течение двух лет у нас там будут порты. Мы будем грузить свои грузы там в своих портах", - приводит агентство Sputnik слова Лукашенко.
По словам белорусского лидера, президент РФ Владимир Путин обещал, что "любой белорусский проект в России мы будем всячески поддерживать". "Это было до конфликта (военной спецоперации РФ на Украине – ред.). А сейчас и бог велел. Потому что вы ж видите, эти безумные в Европе: санкции против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь, кошки отдыхают", - уточнил Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.