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Лукашенко пообещал за два года построить белорусские порты на Балтике
Лукашенко пообещал за два года построить белорусские порты на Балтике - РИА Новости, 05.03.2022
Лукашенко пообещал за два года построить белорусские порты на Балтике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение двух лет у республики будут свои порты на российской Балтике. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:41
2022-03-05T12:51
александр лукашенко
в мире
россия
белоруссия
балтийское море
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение двух лет у республики будут свои порты на российской Балтике."Мы с президентом России обсуждали в последний раз этот вопрос. Еще до этого конфликта. Речь идет о строительстве портового хозяйства… Нам нужны порты свои. Поэтому в оперативном порядке были определены места. Места очень хорошие. Мне уже доложили. Вместе поедем весной. Может, в июне месяце. Посмотрим, как там идет строительство. В течение двух лет у нас там будут порты. Мы будем грузить свои грузы там в своих портах", - приводит агентство Sputnik слова Лукашенко.По словам белорусского лидера, президент РФ Владимир Путин обещал, что "любой белорусский проект в России мы будем всячески поддерживать". "Это было до конфликта (военной спецоперации РФ на Украине – ред.). А сейчас и бог велел. Потому что вы ж видите, эти безумные в Европе: санкции против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь, кошки отдыхают", - уточнил Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773145458.html
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александр лукашенко, в мире, россия, белоруссия, балтийское море
12:41 05.03.2022 (обновлено: 12:51 05.03.2022)
 
Лукашенко пообещал за два года построить белорусские порты на Балтике

Президент Лукашенко: в течение двух лет у Белоруссии будут порты на российской Балтике

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение двух лет у республики будут свои порты на российской Балтике.
"Мы с президентом России обсуждали в последний раз этот вопрос. Еще до этого конфликта. Речь идет о строительстве портового хозяйства… Нам нужны порты свои. Поэтому в оперативном порядке были определены места. Места очень хорошие. Мне уже доложили. Вместе поедем весной. Может, в июне месяце. Посмотрим, как там идет строительство. В течение двух лет у нас там будут порты. Мы будем грузить свои грузы там в своих портах", - приводит агентство Sputnik слова Лукашенко.
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По словам белорусского лидера, президент РФ Владимир Путин обещал, что "любой белорусский проект в России мы будем всячески поддерживать". "Это было до конфликта (военной спецоперации РФ на Украине – ред.). А сейчас и бог велел. Потому что вы ж видите, эти безумные в Европе: санкции против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь, кошки отдыхают", - уточнил Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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