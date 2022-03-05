https://ria.ru/20220305/pomosch-1776698372.html
Киев направил помощь по гуманитарным коридорам, заявил Зеленский
Киев направил помощь по гуманитарным коридорам, заявил Зеленский - РИА Новости, 05.03.2022
Киев направил помощь по гуманитарным коридорам, заявил Зеленский
Украина уже направила помощь по гуманитарным коридорам, созданным, в частности, для жителей Мариуполя и Волновахи, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:36
2022-03-05T12:36
2022-03-05T12:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
волноваха
мариуполь
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украина уже направила помощь по гуманитарным коридорам, созданным, в частности, для жителей Мариуполя и Волновахи, заявил Владимир Зеленский."Гуманитарные коридоры должны работать сегодня, Мариуполь и Волноваха, чтобы спасти людей - женщин особенно детей, людей старшего возраста. Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остается. Наша помощь - она уже в дороге", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В пятницу Минобороны заявило, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, волноваха, мариуполь, владимир зеленский
12:36 05.03.2022 (обновлено: 12:40 05.03.2022)
Киев направил помощь по гуманитарным коридорам, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский: Киев уже направил помощь по гуманитарным коридорам