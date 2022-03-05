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В Польше создадут центр "документирования военных преступлений на Украине"

В Польше создадут центр "документирования военных преступлений на Украине" - РИА Новости, 05.03.2022

В Польше создадут центр "документирования военных преступлений на Украине"

Польша создает центр для "документирования военных преступлений на Украине", сообщил глава МИД Збигнев Рау. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:15

2022-03-05T15:15

2022-03-05T15:15

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ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Польша создает центр для "документирования военных преступлений на Украине", сообщил глава МИД Збигнев Рау."Польша создает центр для документирования военных преступлений на Украине", - сказал Рау после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу в Варшаве.Министр считает, что "наказание военных преступников должно учитываться во время будущих мирных переговоров"."Польша будет последовательно добиваться преследования военных преступников. Это наша историческая обязанность", – заявил Рау.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В понедельник прошел первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии, 3 марта в Беловежской пуще состоялся второй раунд. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/oon-1776502341.html

https://ria.ru/20220303/sud-1776268038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, энтони блинкен, белоруссия, варшава, россия, вооруженные силы рф