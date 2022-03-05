https://ria.ru/20220305/polsha-1776695929.html

Зеленский оценил помощь Украине со стороны Польши

Зеленский оценил помощь Украине со стороны Польши - РИА Новости, 05.03.2022

Зеленский оценил помощь Украине со стороны Польши

Владимир Зеленский, оценивая помощь Украине со стороны Польши, заявил, что сейчас между странами фактически нет границы. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:26

2022-03-05T12:26

2022-03-05T12:39

украина

обострение ситуации в днр и лнр

польша

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, оценивая помощь Украине со стороны Польши, заявил, что сейчас между странами фактически нет границы."Нам удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе, удалось организовать ситуацию так, что тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение... Фактически у нас больше нет границы с Польшей, с дружественной Польшей, потому что мы вместе на стороне добра", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776684733.html

https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776615321.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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