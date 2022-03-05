https://ria.ru/20220305/polsha-1776695929.html
Зеленский оценил помощь Украине со стороны Польши
Зеленский оценил помощь Украине со стороны Польши - РИА Новости, 05.03.2022
Зеленский оценил помощь Украине со стороны Польши
Владимир Зеленский, оценивая помощь Украине со стороны Польши, заявил, что сейчас между странами фактически нет границы. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:26
2022-03-05T12:26
2022-03-05T12:39
украина
обострение ситуации в днр и лнр
польша
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский, оценивая помощь Украине со стороны Польши, заявил, что сейчас между странами фактически нет границы."Нам удалось не допустить гуманитарного кризиса на границе, удалось организовать ситуацию так, что тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение... Фактически у нас больше нет границы с Польшей, с дружественной Польшей, потому что мы вместе на стороне добра", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776684733.html
https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776615321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, польша, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, донбасс, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:26 05.03.2022 (обновлено: 12:39 05.03.2022)
Зеленский оценил помощь Украине со стороны Польши
Зеленский о помощи Украине со стороны Польши: сейчас между странами фактически нет границы