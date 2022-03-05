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Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта

Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта - РИА Новости, 05.03.2022

Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта

Ограничения на использование неба в пределах аэропортов Юга России продлены до 3:45 мск 14 марта, сообщили в пресс-службе кубанских воздушных гаваней... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T07:54

2022-03-05T07:54

2022-03-05T11:31

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СОЧИ, 5 мар — РИА Новости. Ограничения на использование неба в пределах аэропортов Юга России продлены до 3:45 мск 14 марта, сообщили в пресс-службе кубанских воздушных гаваней "Аэродинамика".Росавиация позже эту информацию подтвердила. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва доступны в качестве временных хабов.Ранее была информация, что мера будет действовать до 3:45 мск 8 марта, так как территория аэродромов признана небезопасной.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Евросоюз закрыл небо для любых российских самолетов, Москва ответила зеркально.

https://ria.ru/20220302/aeroflot-1776058916.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, новости - туризм