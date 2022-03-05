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Туризм
https://ria.ru/20220305/polety-1776641924.html
Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта
Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта - РИА Новости, 05.03.2022
Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта
Ограничения на использование неба в пределах аэропортов Юга России продлены до 3:45 мск 14 марта, сообщили в пресс-службе кубанских воздушных гаваней... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T07:54
2022-03-05T11:31
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в мире
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СОЧИ, 5 мар — РИА Новости. Ограничения на использование неба в пределах аэропортов Юга России продлены до 3:45 мск 14 марта, сообщили в пресс-службе кубанских воздушных гаваней "Аэродинамика".Росавиация позже эту информацию подтвердила. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва доступны в качестве временных хабов.Ранее была информация, что мера будет действовать до 3:45 мск 8 марта, так как территория аэродромов признана небезопасной.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Евросоюз закрыл небо для любых российских самолетов, Москва ответила зеркально.
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общество, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, новости - туризм
07:54 05.03.2022 (обновлено: 11:31 05.03.2022)
 
Ограничения полетов на юге России продлили до 14 марта

Ограничения полетов самолетов на Юге России продлили до 14 марта

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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СОЧИ, 5 мар — РИА Новости. Ограничения на использование неба в пределах аэропортов Юга России продлены до 3:45 мск 14 марта, сообщили в пресс-службе кубанских воздушных гаваней "Аэродинамика".

"По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полетов аэропортов Юга России до 14 марта 3:45 (время московское)", — говорится в релизе.

Росавиация позже эту информацию подтвердила. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва доступны в качестве временных хабов.
Ранее была информация, что мера будет действовать до 3:45 мск 8 марта, так как территория аэродромов признана небезопасной.
В каких городах России закрыты аэропортыВ каких городах России закрыты аэропорты
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Евросоюз закрыл небо для любых российских самолетов, Москва ответила зеркально.
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