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Опрос: пол не играет роли при распределении задач между сотрудниками
Опрос: пол не играет роли при распределении задач между сотрудниками - РИА Новости, 05.03.2022
Опрос: пол не играет роли при распределении задач между сотрудниками
Только каждый пятый из работающих россиян отмечает, что решение важных задач руководство чаще доверяет сотрудникам-мужчинам, тогда как 59% трудящихся... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:14
2022-03-05T14:14
общество
вциом
работа
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Только каждый пятый из работающих россиян отмечает, что решение важных задач руководство чаще доверяет сотрудникам-мужчинам, тогда как 59% трудящихся респондентов уверены в равномерном распределении заданий, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно представленным данным совместного проекта РИА Новости и ВЦИОМ, большинство, или 59% работающих россиян полагают, что гендер не играет роли в распределении между сотрудниками наиболее ответственных задач. При этом 20% работающих респондентов отметили, что ответственные задания чаще получают мужчины, и лишь 10% из них полагают, что такие поручения чаще достаются женщинам. Затруднились ответить 11%."Однако среди мужчин больше тех, кто считает, что наиболее ответственные задачи поручаются именно им (31%, среди женщин только 7%). Женщины реже считают, что наиболее ответственные задачи поручаются им (19%), а среди мужчин таких вообще почти нет (3%). Максимального значения мнение о нейтральности гендерного фактора при выборе исполнителей для наиболее важных задач достигает в гендерно сбалансированных коллективах (76%)", - пояснили во ВЦИОМ.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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60
353
60
общество, вциом, работа, россия
14:14 05.03.2022
 
Опрос: пол не играет роли при распределении задач между сотрудниками

ВЦИОМ: пол не играет роли при распределении ответственных задач между сотрудниками

© Depositphotos / racornДевушка с папками документов в офисе
Девушка с папками документов в офисе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Depositphotos / racorn
Девушка с папками документов в офисе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Только каждый пятый из работающих россиян отмечает, что решение важных задач руководство чаще доверяет сотрудникам-мужчинам, тогда как 59% трудящихся респондентов уверены в равномерном распределении заданий, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно представленным данным совместного проекта РИА Новости и ВЦИОМ, большинство, или 59% работающих россиян полагают, что гендер не играет роли в распределении между сотрудниками наиболее ответственных задач. При этом 20% работающих респондентов отметили, что ответственные задания чаще получают мужчины, и лишь 10% из них полагают, что такие поручения чаще достаются женщинам. Затруднились ответить 11%.
"Однако среди мужчин больше тех, кто считает, что наиболее ответственные задачи поручаются именно им (31%, среди женщин только 7%). Женщины реже считают, что наиболее ответственные задачи поручаются им (19%), а среди мужчин таких вообще почти нет (3%). Максимального значения мнение о нейтральности гендерного фактора при выборе исполнителей для наиболее важных задач достигает в гендерно сбалансированных коллективах (76%)", - пояснили во ВЦИОМ.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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