https://ria.ru/20220305/podderzhka-1776814866.html

В Карабахе прошла акция в поддержку признания Россией ДНР и ЛНР

В Карабахе прошла акция в поддержку признания Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.03.2022

В Карабахе прошла акция в поддержку признания Россией ДНР и ЛНР

Акция в поддержку признания Россией Донецкой и Луганской народной республик прошла в субботу в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, передает местное... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:44

2022-03-05T18:44

2022-03-05T18:44

в мире

владимир путин

нагорно-карабахская республика

донецкая народная республика

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776017395_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_3eb5ce2c21ac6e6b55a0b6be1720fd8d.jpg

ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Акция в поддержку признания Россией Донецкой и Луганской народной республик прошла в субботу в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, передает местное агентство "Арцахпресс".Отмечается, что мероприятие было организовано молодежным крылом партии "Справедливость" рядом с памятником "Мы и наши горы" у въезда в город Степанакерт.В ходе акции лидер молодежного крыла партии Аршак Абрамян приветствовал признание Россией независимости ДНР и ЛНР, выразив надежду, что такое же будущее ждет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику."Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) подтвердил право жить независимо на своей земле, героически защитив ее в трех войнах. Мы приветствуем внешнюю политику Российской Федерации, не приемлем позиции Запада в отношении России, в частности, все применяемые санкции, а также дальнейшее расширение НАТО до границ РФ при содействии украинских властей", - цитирует агентство слова Абрамяна.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/belgrad-1776610766.html

нагорно-карабахская республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, владимир путин, нагорно-карабахская республика, донецкая народная республика, россия, нато