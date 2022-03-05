В Карабахе прошла акция в поддержку признания Россией ДНР и ЛНР
В Карабахе прошла акция в поддержку признания Россией ДНР и ЛНР
ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Акция в поддержку признания Россией Донецкой и Луганской народной республик прошла в субботу в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, передает местное агентство "Арцахпресс".
Отмечается, что мероприятие было организовано молодежным крылом партии "Справедливость" рядом с памятником "Мы и наши горы" у въезда в город Степанакерт.
В ходе акции лидер молодежного крыла партии Аршак Абрамян приветствовал признание Россией независимости ДНР и ЛНР, выразив надежду, что такое же будущее ждет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.
"Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) подтвердил право жить независимо на своей земле, героически защитив ее в трех войнах. Мы приветствуем внешнюю политику Российской Федерации, не приемлем позиции Запада в отношении России, в частности, все применяемые санкции, а также дальнейшее расширение НАТО до границ РФ при содействии украинских властей", - цитирует агентство слова Абрамяна.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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