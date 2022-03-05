https://ria.ru/20220305/podderzhka-1776636958.html
Европейский инвестиционный банк одобрил поддержку для Украины
Европейский инвестиционный банк одобрил поддержку для Украины - РИА Новости, 05.03.2022
Европейский инвестиционный банк одобрил поддержку для Украины
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил финансовую поддержку для Украины в размере 668 миллионов евро, которая может быть выделена в ближайшие дни,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T04:25
2022-03-05T04:25
2022-03-05T04:25
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил финансовую поддержку для Украины в размере 668 миллионов евро, которая может быть выделена в ближайшие дни, говорится в сообщении банка.Эти средства призваны помочь украинским властям "удовлетворить самые насущные финансовые потребности, в том числе закупить продукты питания, медикаменты и топливо для своих граждан", - отмечает банк."Немедленная поддержка будет доступна в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Европейский инвестиционный банк одобрил поддержку для Украины
Европейский инвестиционный банк одобрил поддержку для Украины на 668 миллионов евро
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил финансовую поддержку для Украины в размере 668 миллионов евро, которая может быть выделена в ближайшие дни, говорится в сообщении банка.
"Совет (директоров банка) одобрил немедленную финансовую поддержку для Украины в размере 668 миллионов евро", - говорится в релизе.
Эти средства призваны помочь украинским властям "удовлетворить самые насущные финансовые потребности, в том числе закупить продукты питания, медикаменты и топливо для своих граждан", - отмечает банк.
"Немедленная поддержка будет доступна в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине
. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.