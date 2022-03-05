https://ria.ru/20220305/podderzhka-1776636958.html

Европейский инвестиционный банк одобрил поддержку для Украины

Европейский инвестиционный банк одобрил поддержку для Украины - РИА Новости, 05.03.2022

Европейский инвестиционный банк одобрил поддержку для Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил финансовую поддержку для Украины в размере 668 миллионов евро, которая может быть выделена в ближайшие дни,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T04:25

2022-03-05T04:25

2022-03-05T04:25

в мире

украина

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БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил финансовую поддержку для Украины в размере 668 миллионов евро, которая может быть выделена в ближайшие дни, говорится в сообщении банка.Эти средства призваны помочь украинским властям "удовлетворить самые насущные финансовые потребности, в том числе закупить продукты питания, медикаменты и топливо для своих граждан", - отмечает банк."Немедленная поддержка будет доступна в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина