https://ria.ru/20220305/podarki-1776634365.html

Исследование показало, сколько тратят россияне на подарки к 8 Марта

Исследование показало, сколько тратят россияне на подарки к 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2022

Исследование показало, сколько тратят россияне на подарки к 8 Марта

Россияне до 24 лет щедры 8 Марта на подарки, а 35—44-летние — на цветы, говорится в исследовании, проведенном для РИА Новости сервисом поиска работы SuperJob. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T03:17

2022-03-05T03:17

2022-03-05T03:19

общество

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россияне до 24 лет щедры 8 Марта на подарки, а 35—44-летние — на цветы, говорится в исследовании, проведенном для РИА Новости сервисом поиска работы SuperJob.При этом, по его данным, молодые люди до 24 лет израсходуют на подарки в среднем 4300 рублей, а на цветы – 2700, а 35-44-летние – 4000 и 3000 рублей соответственно. Наиболее же экономными оказались те, кому 45 и старше. Они готовы подарить своим любимым подарки на сумму не более 3800 рублей, а на цветы истратить 2500 рублей.Вообще средний бюджет на подарки по случаю Международного женского дня в нынешнем году выше, чем в прошлом (4000 рублей против 3100), а на цветы опрошенные планируют потратить примерно столько же, как и годом ранее - 2700 рублей.Среди жителей мегаполисов на подарки и цветы больше всего потратятся москвичи (в среднем 6000 и 3500 рублей соответственно). На втором месте идут жители Красноярска (5500 и 3500 рублей), на третьем - Казани (5500 и 2500 рублей).Наиболее экономными оказались пермяки, они выделят на презенты и букеты 3700 и 2500 рублей соответственно. "Закономерно, что подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода",- подчеркивается в исследовании.Исследование было проведено в период с 27 февраля по 3 марта среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения России старше 18 лет.

https://ria.ru/20220303/pogoda-1776268711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия