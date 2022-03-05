https://ria.ru/20220305/podarki-1776634365.html
Исследование показало, сколько тратят россияне на подарки к 8 Марта
Исследование показало, сколько тратят россияне на подарки к 8 Марта - РИА Новости, 05.03.2022
Исследование показало, сколько тратят россияне на подарки к 8 Марта
Россияне до 24 лет щедры 8 Марта на подарки, а 35—44-летние — на цветы, говорится в исследовании, проведенном для РИА Новости сервисом поиска работы SuperJob. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:17
2022-03-05T03:17
2022-03-05T03:19
общество
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россияне до 24 лет щедры 8 Марта на подарки, а 35—44-летние — на цветы, говорится в исследовании, проведенном для РИА Новости сервисом поиска работы SuperJob.При этом, по его данным, молодые люди до 24 лет израсходуют на подарки в среднем 4300 рублей, а на цветы – 2700, а 35-44-летние – 4000 и 3000 рублей соответственно. Наиболее же экономными оказались те, кому 45 и старше. Они готовы подарить своим любимым подарки на сумму не более 3800 рублей, а на цветы истратить 2500 рублей.Вообще средний бюджет на подарки по случаю Международного женского дня в нынешнем году выше, чем в прошлом (4000 рублей против 3100), а на цветы опрошенные планируют потратить примерно столько же, как и годом ранее - 2700 рублей.Среди жителей мегаполисов на подарки и цветы больше всего потратятся москвичи (в среднем 6000 и 3500 рублей соответственно). На втором месте идут жители Красноярска (5500 и 3500 рублей), на третьем - Казани (5500 и 2500 рублей).Наиболее экономными оказались пермяки, они выделят на презенты и букеты 3700 и 2500 рублей соответственно. "Закономерно, что подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода",- подчеркивается в исследовании.Исследование было проведено в период с 27 февраля по 3 марта среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения России старше 18 лет.
https://ria.ru/20220303/pogoda-1776268711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия
03:17 05.03.2022 (обновлено: 03:19 05.03.2022)
Исследование показало, сколько тратят россияне на подарки к 8 Марта
Исследование SuperJob: молодежь тратит на подарки к 8 Марта в среднем 4300 рублей
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россияне до 24 лет щедры 8 Марта на подарки, а 35—44-летние — на цветы, говорится в исследовании, проведенном для РИА Новости сервисом поиска работы SuperJob.
При этом, по его данным, молодые люди до 24 лет израсходуют на подарки в среднем 4300 рублей, а на цветы – 2700, а 35-44-летние – 4000 и 3000 рублей соответственно. Наиболее же экономными оказались те, кому 45 и старше. Они готовы подарить своим любимым подарки на сумму не более 3800 рублей, а на цветы истратить 2500 рублей.
Вообще средний бюджет на подарки по случаю Международного женского дня в нынешнем году выше, чем в прошлом (4000 рублей против 3100), а на цветы опрошенные планируют потратить примерно столько же, как и годом ранее - 2700 рублей.
Среди жителей мегаполисов на подарки и цветы больше всего потратятся москвичи (в среднем 6000 и 3500 рублей соответственно). На втором месте идут жители Красноярска
(5500 и 3500 рублей), на третьем - Казани
(5500 и 2500 рублей).
Наиболее экономными оказались пермяки, они выделят на презенты и букеты 3700 и 2500 рублей соответственно. "Закономерно, что подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода",- подчеркивается в исследовании.
Исследование было проведено в период с 27 февраля по 3 марта среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения России
старше 18 лет.