https://ria.ru/20220305/pochta-1776807278.html
"Почта России" начнет прием на работу беженцев
"Почта России" начнет прием на работу беженцев - РИА Новости, 05.03.2022
"Почта России" начнет прием на работу беженцев
"Почта России" запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев, они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов, сообщила... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:10
2022-03-05T18:10
2022-03-05T18:30
почта россии
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Почта России" запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев, они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов, сообщила компания."Почта" запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев. Они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в отделения "Почты" в 36 регионах России", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца. Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость.Информация о вакансиях находится на сайте компании в специальном разделе, после ввода контактных данных с кандидатом связывается специалист.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта россии, общество
18:10 05.03.2022 (обновлено: 18:30 05.03.2022)
"Почта России" начнет прием на работу беженцев
"Почта России" предложила беженцам работу операторами или почтальонами
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Почта России" запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев, они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов, сообщила компания.
"Почта" запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев. Они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в отделения "Почты" в 36 регионах России", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца. Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость.
Информация о вакансиях находится на сайте компании в специальном разделе, после ввода контактных данных с кандидатом связывается специалист.