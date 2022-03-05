https://ria.ru/20220305/pochta-1776807278.html

"Почта России" начнет прием на работу беженцев

"Почта России" начнет прием на работу беженцев - РИА Новости, 05.03.2022

"Почта России" начнет прием на работу беженцев

"Почта России" запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев, они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов, сообщила... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:10

2022-03-05T18:10

2022-03-05T18:30

почта россии

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Почта России" запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев, они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов, сообщила компания."Почта" запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев. Они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в отделения "Почты" в 36 регионах России", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца. Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость.Информация о вакансиях находится на сайте компании в специальном разделе, после ввода контактных данных с кандидатом связывается специалист.

https://ria.ru/20220224/medpomosch-1774847334.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

почта россии, общество