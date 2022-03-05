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Туризм
https://ria.ru/20220305/pobeda-1776804002.html
"Победа" приостановила полеты за рубеж
"Победа" приостановила полеты за рубеж - РИА Новости, 05.03.2022
"Победа" приостановила полеты за рубеж
Лоукостер "Победа" из группы "Аэрофлот" с 8 марта приостанавит выполнение международных рейсов, сообщает перевозчик. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:59
2022-03-05T18:49
россия
туризм
лоукостеры
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
победа (авиакомпания)
аэрофлот
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лоукостер "Победа" из группы "Аэрофлот" с 8 марта приостанавит выполнение международных рейсов, сообщает перевозчик."Лоукостер "Победа"... в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов &lt;...&gt; до конца зимнего расписания полетов", - говорится в сообщении.Деньги за билеты, купленные на сайте компании, можно будет вернуть в полном объеме. В остальных случаях за возвратом придется обращаться в место покупки."С 6 марта (00:00 мск), прекращается допуск на международные рейсы клиентов, имеющих билеты в обе стороны полетов с обратным участком в РФ после 8 марта 2022 года. Клиенты международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до 8 марта (00:00 мск)", — отмечается в сообщении компании.Росавиация рекомендовала отечественным перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта из-за угрозы арестов и задержаний воздушных судов.
https://ria.ru/20220305/aviaperevozki-1776778597.html
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россия, лоукостеры, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), победа (авиакомпания), аэрофлот, туризм, новости - туризм, в мире
17:59 05.03.2022 (обновлено: 18:49 05.03.2022)
 
"Победа" приостановила полеты за рубеж

Лоукостер "Победа" с 8 марта приостанавливает выполнение международных рейсов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лоукостер "Победа" из группы "Аэрофлот" с 8 марта приостанавит выполнение международных рейсов, сообщает перевозчик.
"Лоукостер "Победа"... в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов <...> до конца зимнего расписания полетов", - говорится в сообщении.
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Деньги за билеты, купленные на сайте компании, можно будет вернуть в полном объеме. В остальных случаях за возвратом придется обращаться в место покупки.
"С 6 марта (00:00 мск), прекращается допуск на международные рейсы клиентов, имеющих билеты в обе стороны полетов с обратным участком в РФ после 8 марта 2022 года. Клиенты международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до 8 марта (00:00 мск)", — отмечается в сообщении компании.
Росавиация рекомендовала отечественным перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта из-за угрозы арестов и задержаний воздушных судов.
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ТуризмРоссиялоукостерыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Победа (авиакомпания)АэрофлотТуризмНовости - ТуризмВ мире
 
 
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