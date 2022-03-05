https://ria.ru/20220305/pobeda-1776804002.html

"Победа" приостановила полеты за рубеж

"Победа" приостановила полеты за рубеж - РИА Новости, 05.03.2022

"Победа" приостановила полеты за рубеж

Лоукостер "Победа" из группы "Аэрофлот" с 8 марта приостанавит выполнение международных рейсов, сообщает перевозчик. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:59

2022-03-05T17:59

2022-03-05T18:49

россия

туризм

лоукостеры

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

победа (авиакомпания)

аэрофлот

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лоукостер "Победа" из группы "Аэрофлот" с 8 марта приостанавит выполнение международных рейсов, сообщает перевозчик."Лоукостер "Победа"... в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов <...> до конца зимнего расписания полетов", - говорится в сообщении.Деньги за билеты, купленные на сайте компании, можно будет вернуть в полном объеме. В остальных случаях за возвратом придется обращаться в место покупки."С 6 марта (00:00 мск), прекращается допуск на международные рейсы клиентов, имеющих билеты в обе стороны полетов с обратным участком в РФ после 8 марта 2022 года. Клиенты международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до 8 марта (00:00 мск)", — отмечается в сообщении компании.Росавиация рекомендовала отечественным перевозчикам с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта из-за угрозы арестов и задержаний воздушных судов.

https://ria.ru/20220305/aviaperevozki-1776778597.html

https://ria.ru/20220305/turoperatory-1776506227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, лоукостеры, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), победа (авиакомпания), аэрофлот, туризм, новости - туризм, в мире