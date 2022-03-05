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Британский аналитик предсказал победу России в санкционной войне с Западом
Британский аналитик предсказал победу России в санкционной войне с Западом - РИА Новости, 05.03.2022
Британский аналитик предсказал победу России в санкционной войне с Западом
Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций. Такое мнение, как пишет британское издание Financial Times,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T01:09
2022-03-05T01:09
2022-03-05T02:49
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
сша
евросоюз
санкции
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций. Такое мнение, как пишет британское издание Financial Times, высказал экономист одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Клеменс Грейф.Россия, указал эксперт, заработала много денег на продаже нефти и газа и сумеет компенсировать потери от санкций против валютных резервов Центробанка. Затем экономика страны сосредоточится на решении внутренних задач, используя средства от торговли энергоресурсами на закупку импорта, который может поставлять Китай.Торговый профицит станет для России спасательным кругом, с помощью которого она сможет поддерживать свою экономику, резюмировал Грейф.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776572094.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, сша, евросоюз, санкции
01:09 05.03.2022 (обновлено: 02:49 05.03.2022)
Британский аналитик предсказал победу России в санкционной войне с Западом
FT: Россия за шесть месяцев преодолеет последствия новых санкций Запада