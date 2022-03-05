Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/po-1776708354.html
В Кремле заявили о необходимости бороться с экономическим бандитизмом
В Кремле заявили о необходимости бороться с экономическим бандитизмом - РИА Новости, 05.03.2022
В Кремле заявили о необходимости бороться с экономическим бандитизмом
Россия должна соответствующим образом реагировать на экономический бандитизм, который сейчас происходит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:03
2022-03-05T13:25
экономика
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия должна соответствующим образом реагировать на экономический бандитизм, который сейчас происходит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею по освобождению от ответственности за использование пиратского софта.В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на таблицу под названием "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" и источник сообщила, что власти страны обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции"."На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, экономического бандитизма, как вы понимаете, должна быть соответствующая реакция на этот экономический бандитизм", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают эту идею.
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/po-1776689393.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий песков, россия
13:03 05.03.2022 (обновлено: 13:25 05.03.2022)
 
В Кремле заявили о необходимости бороться с экономическим бандитизмом

Песков об использовании пиратского ПО: на экономический бандитизм должна быть реакция

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия должна соответствующим образом реагировать на экономический бандитизм, который сейчас происходит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею по освобождению от ответственности за использование пиратского софта.
В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на таблицу под названием "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" и источник сообщила, что власти страны обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции".
"На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, экономического бандитизма, как вы понимаете, должна быть соответствующая реакция на этот экономический бандитизм", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают эту идею.
Молодые люди работают в офисе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 12:00В России
В России могут разрешить пользоваться пиратским ПО
 
ЭкономикаДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала