https://ria.ru/20220305/po-1776708354.html
В Кремле заявили о необходимости бороться с экономическим бандитизмом
В Кремле заявили о необходимости бороться с экономическим бандитизмом - РИА Новости, 05.03.2022
В Кремле заявили о необходимости бороться с экономическим бандитизмом
Россия должна соответствующим образом реагировать на экономический бандитизм, который сейчас происходит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:03
2022-03-05T13:03
2022-03-05T13:25
экономика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия должна соответствующим образом реагировать на экономический бандитизм, который сейчас происходит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею по освобождению от ответственности за использование пиратского софта.В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на таблицу под названием "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" и источник сообщила, что власти страны обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции"."На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, экономического бандитизма, как вы понимаете, должна быть соответствующая реакция на этот экономический бандитизм", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают эту идею.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, дмитрий песков, россия
13:03 05.03.2022 (обновлено: 13:25 05.03.2022)
В Кремле заявили о необходимости бороться с экономическим бандитизмом
Песков об использовании пиратского ПО: на экономический бандитизм должна быть реакция
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия должна соответствующим образом реагировать на экономический бандитизм, который сейчас происходит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею по освобождению от ответственности за использование пиратского софта.
В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на таблицу под названием "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" и источник сообщила, что власти страны обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ
программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции".
"На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, экономического бандитизма, как вы понимаете, должна быть соответствующая реакция на этот экономический бандитизм", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают эту идею.