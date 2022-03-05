https://ria.ru/20220305/plesen-1776637111.html

У заразившихся коронавирусом россиян обнаружили "черную плесень"

У заразившихся коронавирусом россиян обнаружили "черную плесень" - РИА Новости, 05.03.2022

У заразившихся коронавирусом россиян обнаружили "черную плесень"

Тюменские врачи успешно вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после коронавируса, так называемой "черной плесенью", известной также как мукормикоз,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T06:01

2022-03-05T06:01

2022-03-05T06:01

распространение коронавируса

общество

тюменская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Тюменские врачи успешно вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после коронавируса, так называемой "черной плесенью", известной также как мукормикоз, сообщает портал Ura.ru.Инфекция проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. Мукормикоз поражает слизистые, может перейти на кости и хрящи черепа. Инфекция быстро распространяется, захватывая все новые области. Заболевание может развиться после контакта с грибковыми спорами в окружающей среде или если грибок проникнет в кожу через порез, царапину или ожог.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 425 миллионов зараженных коронавирусом, из них более 5,8 миллиона спасти не удалось. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии, Бразилии и Великобритании. В России за время пандемии заразились 15 795 570 человек.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, тюменская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии