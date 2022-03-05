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У заразившихся коронавирусом россиян обнаружили "черную плесень"
У заразившихся коронавирусом россиян обнаружили "черную плесень" - РИА Новости, 05.03.2022
У заразившихся коронавирусом россиян обнаружили "черную плесень"
Тюменские врачи успешно вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после коронавируса, так называемой "черной плесенью", известной также как мукормикоз,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T06:01
2022-03-05T06:01
2022-03-05T06:01
распространение коронавируса
общество
тюменская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Тюменские врачи успешно вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после коронавируса, так называемой "черной плесенью", известной также как мукормикоз, сообщает портал Ura.ru.Инфекция проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. Мукормикоз поражает слизистые, может перейти на кости и хрящи черепа. Инфекция быстро распространяется, захватывая все новые области. Заболевание может развиться после контакта с грибковыми спорами в окружающей среде или если грибок проникнет в кожу через порез, царапину или ожог.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 425 миллионов зараженных коронавирусом, из них более 5,8 миллиона спасти не удалось. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии, Бразилии и Великобритании. В России за время пандемии заразились 15 795 570 человек.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 59,7 процента.
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общество, тюменская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
У заразившихся коронавирусом россиян обнаружили "черную плесень"
В Тюменской области у восьми пациентов с COVID-19 выявили мукормикоз